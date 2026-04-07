Δράσεις για τα 100 χρόνια ιστορίας της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων, διοργανώνεται ειδική παρουσίαση που θα φωτίσει την πορεία της επιχειρηματικότητας στην περιοχή από το 1920 έως σήμερα. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Φάος», η οποία συμμερίζεται την πεποίθηση ότι το μέλλον της επιχειρηματικότητας χτίζεται πάνω στις γερές βάσεις του παρελθόντος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας επετειακής έκθεσης που θα συνδέει το χθες με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή των επαγγελματιών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Μεσσηνίας. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε επαγγελματίες και οικογένειες της περιοχής να συμβάλουν ενεργά, προσφέροντας υλικό που αποτυπώνει τη δική τους επιχειρηματική διαδρομή.

Συγκεκριμένα, αναζητούνται παλιές φωτογραφίες από καταστήματα, εργαστήρια και γραφεία, ιστορικά έγγραφα, επιστολές και τιμολόγια προηγούμενων δεκαετιών, καθώς και διαφημιστικό υλικό, πινακίδες ή συσκευασίες που φέρουν το αποτύπωμα άλλων εποχών. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να αφηγηθεί μια προσωπική ή οικογενειακή επαγγελματική ιστορία είναι πολύτιμο για την καταγραφή της συλλογικής μνήμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το υλικό τους σε ψηφιακή μορφή ή να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές για τη διαδικασία ψηφιοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στα email oebemess@otenet.gr και oebesmessinias@gmail.com, καθώς και στο τηλέφωνο 27210 86328. Με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η δράση φιλοδοξεί να δώσει «πνοή» στην επιχειρηματική ιστορία του τόπου, διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες και μεταφέροντάς τες στις επόμενες γενιές.