Πάρκο ΟΣΕ: Αίτημα για δημιουργία παιδικής χαράς για παιδιά με αυτισμό - Η Καλαμάτα επενδύει στο παιχνίδι χωρίς αποκλεισμούς

Περισσότερο φιλική για παιδιά με αυτισμό και κινητικά προβλήματα στοχεύει να καταστήσει την πόλη ο Δήμος Καλαμάτας, με πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις προς χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η κατασκευή μιας νέας παιδικής χαράς στο Πάρκο του ΟΣΕ, το οποίο μπαίνει ευρύτερα σε τροχιά αναβάθμισης.

Μιλώντας στην “Ε” o δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, γνωστοποίησε πως πριν από περίπου ένα μήνα ο Δήμος απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση ύψους 330.000 ευρώ, με σκοπό τη δημιουργία παιδικής χαράς στο τμήμα του πάρκου, κοντά στο ύψος της οδού Πινδάρου. Η νέα παιδική χαρά θα απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, ενώ θα διαθέτει και όργανα για το ευρύ κοινό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί πάνω στο πλάνο για τη δημιουργία της πρώτης παιδικής χαράς για παιδιά με αυτισμό στο πλαίσιο της ανάπλασης της Ανατολικής Πόλης, με προϋπολογισμό 369.000 ευρώ.

Η μελέτη για την κατασκευή της έχει συνταχθεί, ενώ οι συζητήσεις για την υλοποίησή της ξεκίνησαν από το 2021 μεταξύ του δημάρχου και του τότε υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη. Αν έτσι σε βάθος χρόνου υλοποιηθούν και οι δύο υποδομές, και η Καλαμάτα αποκτήσει δύο παιδικές χαρές για παιδιά με αυτισμό, η πόλη θα καταστεί μια από τις πρώτες στην στη χώρα με τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. “Ο στόχος μας είναι αυτός” τόνισε ο δήμαρχος Καλαμάτας.

Με την επικείμενη ολοκλήρωση των δύο παιδικών χαρών, η Καλαμάτα θα προσφέρει σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, την ευκαιρία να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν και να απολαύσουν ελεύθερα την ώρα τους, κάτι που όπως λένε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες θα έπρεπε να είναι αυτονόητο εδώ και δεκαετίες.

Όσον αφορά τη φύλαξη των νέων παιδικών χαρών, λόγω του ειδικού εξοπλισμού τους, ο Δήμος σχεδιάζει σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την παροχή γενικής φύλαξης τόσο στις παιδικές χαρές όσο και σε άλλους χώρους, όπως το κοιμητήριο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Η συνολική αναβάθμιση του Πάρκου του ΟΣΕ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο οραματικό σχέδιο. Οπως τόνισε στην πρόσφατη λογοδοσία της δημοτικής αρχής ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, το σχέδιο δεν αφορά απλή ανάπλαση, αλλά την ανάδειξη της σιδηροδρομικής κληρονομιάς του πάρκου, με διατήρηση υφιστάμενων στοιχείων και στοχευμένες παρεμβάσεις. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία ζωνών πρασίνου, παιχνιδιού, πολιτισμού, κοινωνικής συνάντησης και άθλησης, καθώς και ποδηλατόδρομων, βιοκλιματικών φυτεύσεων, έξυπνης άρδευσης και αναβάθμισης του φωτισμού. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα λειτουργίας ενός ηλεκτρικού τρένου, ως στοιχείου σύνδεσης με την ιστορία του χώρου. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν πόροι και από αμιγώς χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, με τον Δήμο να ετοιμάζει πρόταση που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεκδικώντας έως 2 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αυτή προβλέπει τη σύνδεση του πάρκου του ΟΣΕ με το πάρκο της Τέντας, μέσα από πρότυπες πράσινες διαδρομές πεζής μετακίνησης και ποδηλάτου.