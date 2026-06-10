Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Εντονες αντιδράσεις για τη μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά

Την έντονη αντίδρασή του για τη σχεδιαζόμενη μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά εξέφρασε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “Μαρία Κάλλας” εκφράστηκε δυναμικά η διαφωνία με το εγχείρημα αλλά και η διάθεση όλων να επιμείνουν μέχρι την ανατροπή της απόφασης.

Η δήμαρχος Παναγιώτα Γεωργακοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι “ο δήμος έχει γίνει χαβούζα” και ότι “θα πολεμήσουμε όλοι για να μη γίνει η μονάδα”.

Στο ίδιο πλαίσιο κυμάνθηκε και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Αδαμόπουλος που μεταξύ άλλων τόνισε ότι “πρέπει να σταλεί δυναμικό μήνυμα ενότητας της Οιχαλίας για να ανατραπεί η απόφαση”.

Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν περιβαλλοντολόγοι και νομικοί. Τονίστηκε λοιπόν ότι θα γίνει προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό καθώς και αίτηση ακύρωσης της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναφέρθηκαν επίσης αποτελέσματα μελέτης που δείχνει αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή και ότι οι κάτοικοι είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες τιμές ρύπανσης. Ακολούθησαν παρεμβάσεις κατοίκων και προέδρων κοινοτήτων, που όπως προαναφέρθηκε, είχαν κατακλύσει την αίθουσα.

Το ηχηρό μήνυμα που στάλθηκε από τη συνεδρίαση είναι ότι η Οιχαλία δεν θα κάνει πίσω και θα επιμείνει για την ανατροπή της απόφασης.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον Ιούλιο του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικίνδυνων αποβλήτων, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά ενώ αρνητικά είχαν γνωμοδοτήσει και 16 Κοινότητες του Δήμου Οιχαλίας.



https://eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/355655-dimotiko-symvoylio-oixalias-entones-antidraseis-gia-ti-monada-vioaeriou-sto-meligala#sigProId76997805e5 View the embedded image gallery online at:

[Περισσότερα σε νεότερη ανάρτηση]