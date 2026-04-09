O πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Μεσσηνίας Γρ. Μουτεβελής στην "Ε": Αυξημένη φέτος η τιμή σε αρνιά και κατσίκια

Για ακόμη μία χρονιά, η «Εβδομάδα των Παθών» δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά και οικονομική, με τους καταναλωτές να βλέπουν τις τιμές σε αρνιά και κατσίκια να κινούνται υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Παρά την ακρίβεια, πάντως, τα αμνοερίφια εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους στο πασχαλινό τραπέζι, έστω κι αν σε αρκετές περιπτώσεις η αγορά γίνεται πλέον… με «έκπτωση» στα κιλά. Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές εγκαταλείπουν την επιλογή του ολόκληρου αμνοεριφίου και στρέφονται σε μισά ή επιμέρους κομμάτια, προσπαθώντας να περιορίσουν το κόστος. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Μεσσηνίας, Γρηγόρης Μουτεβελής, μιλώντας στην «Ε», σημείωσε πως η επάρκεια στην τοπική αγορά είναι ικανοποιητική και δεν τίθεται ζήτημα διαθεσιμότητας στη Μεσσηνία, καθώς οι κρεοπώλες συνεργάζονται σταθερά με τους παραγωγούς τους και προμηθεύονται έγκαιρα τα απαραίτητα προϊόντα. Όπως ξεκαθάρισε, ο νομός παραμένει καθαρός από ζωονόσους, σύμφωνα με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αρνί και κατσίκι πωλούνται φέτος περίπου 1 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι, με την τιμή να διαμορφώνεται από 16,90 έως 17,90 ευρώ το κιλό. Τα επιμέρους κομμάτια, όπως το μπούτι, κινούνται περίπου στα 18 με 18,50 ευρώ, ενώ οι πατσάδες και τα έντερα πωλούνται από 10 έως 11 ευρώ το κιλό. Η μείωση στην αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών αποτυπώνεται και στις προπαραγγελίες, καθώς φέτος καταγράφεται περιορισμένη ζήτηση για ολόκληρα αμνοερίφια. Αντίθετα, περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν όπως μας είπε μικρότερες ποσότητες, ενώ αρκετοί στρέφονται και σε οικονομικότερες λύσεις, όπως το χοιρινό, το κοντοσούβλι και το κοκορέτσι. Σε σχέση με την εμπορική κίνηση, ο κ. Μουτεβελής εκτίμησε πως αυτή αναμένεται να ενισχυθεί όσο πλησιάζουμε προς την Ανάσταση, ιδιαίτερα μετά την καταβολή του δώρου στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με την αξιοποίηση του fuel pass από μερίδα πολιτών, που αναμένεται να διαθέσουν το ποσό αυτό και για τις αγορές του πασχαλινού τραπεζιού. Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους, δίνοντας σημασία στις ειδικές σημάνσεις και αντιμετωπίζοντας με επιφύλαξη τις πολύ χαμηλές τιμές, ιδίως όταν αυτές εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες πριν από το Πάσχα και παρουσιάζονται ως «προσφορές».

Τ.Αν.