Τι λένε τα ζώδια σήμερα (11/6)

Κριός

Με την Σελήνη να βρίσκεται στο ζώδιο σου και στον 1ο σου, νιώθεις την ανάγκη να προβληθείς και παράλληλα να ασχοληθείς με τις προσωπικές σου ανάγκες, αγνοώντας των υπολοίπων και κυρίως του/ης συντρόφου σου. Το τετράγωνο με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 4ο σου, θα φέρει τάση για ανεμελιά, επιπολαιότητα και πολυτέλεια, με αποτέλεσμα υποχρεώσεις και δουλειές του σπιτιού να μείνουν στην μέση. Θα χρειαστεί να προσέξεις τις υπερβολές σε έξοδα που αφορούν την οικογένεια, καθώς μπορεί να παρασυρθείς από την επιθυμία να προσφέρεις περισσότερα απ’ όσα μπορείς.

Ταύρος

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 12ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και έχεις ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 3ο σου, μπορεί να φέρει υπερβολές σε συζητήσεις, παρεξηγήσεις ή πληροφορίες που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνονται. Πρόσεξε τι λες αλλά και τι πιστεύεις, καθώς υπάρχει τάση να εξιδανικεύεις καταστάσεις ή πρόσωπα. Κάποιο παρασκήνιο ή μια κρυφή υπόθεση μπορεί να σε απασχολήσει περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Η ημέρα είναι κατάλληλη για ξεκούραση.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 11ο σου, η κοινωνική σου ζωή αποκτά έντονο ενδιαφέρον και θα θελήσεις να βρεθείς με φίλους/ες και ανθρώπους που μοιράζονται κοινούς στόχους. Ωστόσο, το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 2ο σου μπορεί να σε παρασύρει σε υπερβολικές δαπάνες ή σε οικονομικές υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρηθούν. Κάποια σχέδια που αφορούν το μέλλον σου ίσως φαίνονται πιο εύκολα απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα, γι’ αυτό κράτησε μικρό καλάθι. Στις φιλικές σχέσεις θα υπάρχει αισιοδοξία, καλό όμως είναι να αποφύγεις την επιπολαιότητα.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 10ο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε επαγγελματικά ζητήματα, υποχρεώσεις και στόχους που θέλεις να προωθήσεις. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 1ο σου, σε κάνει πιο αισιόδοξο/η και πρόθυμο/η να πάρεις πρωτοβουλίες, όμως υπάρχει κίνδυνος να υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητές σου και να αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Η ανάγκη να ξεχωρίσεις και να κερδίσεις τις εντυπώσεις θα είναι έντονη, αλλά καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις και υπερβολικές υποσχέσεις. Η ημέρα μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις.

Λέων

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 9ο σου, νιώθεις έντονη την ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα σου, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να ασχοληθείς με σχέδια που σου δίνουν έμπνευση και προοπτική. Τα τετράγωνα της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 12ο σου μπορεί να φέρουν υπερβολική αισιοδοξία ή προσδοκίες που δεν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Πρόσεξε τις πληροφορίες που λαμβάνεις και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Κάποια παρασκηνιακή κατάσταση ή μια επιθυμία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις σου περισσότερο απ’ όσο αντιλαμβάνεσαι.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 8ο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε οικονομικά ζητήματα που μοιράζεσαι με άλλους/ες, αλλά και σε βαθύτερα συναισθηματικά θέματα. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 11ο σου μπορεί να σε κάνει να στηριχθείς υπερβολικά σε υποσχέσεις φίλων ή να έχεις μεγάλες προσδοκίες. Πρόσεξε οικονομικές συμφωνίες, δανεισμούς ή κοινές υποχρεώσεις, καθώς υπάρχει τάση για λανθασμένες εκτιμήσεις. Στις προσωπικές σου σχέσεις, έντονα συναισθήματα μπορεί να βγουν στην επιφάνεια και να σε οδηγήσουν σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις.

Ζυγός

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 7ο σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Η ανάγκη να βρεις ισορροπία με τον κόσμο γύρω σου θα είναι έντονη. Με το τετράγωνο της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 10ο σου, μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες ή να φέρει εντάσεις ανάμεσα στις προσωπικές και επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Ο/Η σύντροφος μπορεί να ζητήσει περισσότερη προσοχή ή να διεκδικήσει τον χώρο του με τρόπο που θα σε προβληματίσει. Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να μην παρασυρθείς από μεγάλα λόγια.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 6ο σου οίκο, η καθημερινότητα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και οι υποχρεώσεις φαίνεται να αυξάνονται. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 9ο σου, μπορεί να σε κάνει να αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς ή να πιστέψεις ότι όλα θα εξελιχθούν πιο εύκολα. Πρόσεξε την οργάνωση του χρόνου σου και μην αφήσεις εκκρεμότητες να συσσωρευτούν. Στον εργασιακό χώρο, η διάθεσή σου να προσφέρεις είναι μεγάλη, όμως χρειάζεται μέτρο για να μην εξαντληθείς. Η ημέρα δεν είναι κατάλληλη για να βάλεις τάξη στις υποχρεώσεις σου.

Τοξότης

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 5ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο εξωστρεφής, δημιουργική και παιχνιδιάρικη. Θέλεις να διασκεδάσεις, να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να αφιερώσεις χρόνο σε ό,τι σου προσφέρει χαρά. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 8ο σου, μπορεί να φέρει υπερβολές σε οικονομικά ζητήματα, αλλά και έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στις προσωπικές σου σχέσεις. Πρόσεξε τις σπατάλες και μην παίρνεις οικονομικά ρίσκα βασισμένος/η στον ενθουσιασμό της στιγμής. Ωστόσο, καλό είναι να κρατήσεις ρεαλιστικές προσδοκίες.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 4ο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα οικογένειας. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 7ο σου, μπορεί να φέρει έντονες προσδοκίες μέσα σε μια σχέση, δημιουργώντας εντάσεις αν δεν υπάρξει ισορροπία. Ισως χρειαστεί να ασχοληθείς περισσότερο με ζητήματα που αφορούν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ωστόσο, η διάθεσή σου θα είναι ευμετάβλητη, όμως μπορείς να βρεις σταθερότητα αν μείνεις προσγειωμένος/η στις ανάγκες σου. Στις σχέσεις σου, καλό θα είναι να αποφύγεις την επιμονή και να ακούσεις και την πλευρά των άλλων.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 3ο σου, η επικοινωνία, οι μετακινήσεις και οι επαφές με το περιβάλλον σου γίνονται πιο έντονες και απαιτητικές. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 6ο σου, μπορεί να σε κάνει να παρασυρθείς σε υπερβολές στην καθημερινότητα και να αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις απ’ όσες μπορείς να διαχειριστείς. Πρόσεξε γιατί η βιασύνη μπορεί να φέρει μικρά λάθη ή παρεξηγήσεις. Στις συζητήσεις χρειάζεται διπλωματία, καθώς υπάρχει τάση για παρορμητικά λόγια. Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες προτάσεις που αξίζει να εξετάσεις με ρεαλισμό.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη στον Κριό και στον 2ο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε οικονομικά ζητήματα και στην ανάγκη σου για σταθερότητα. Το τετράγωνό της με τον Δία και την Αφροδίτη από τον 5ο σου μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολικά έξοδα για διασκέδαση και προσωπικές απολαύσεις. Πρόσεξε την τάση να παρασύρεσαι από τη στιγμή και να μην υπολογίζεις σωστά το πορτοφόλι σου. Στα συναισθηματικά, υπάρχει ανάγκη για χαρά και έκφραση, όμως καλό είναι να αποφύγεις εξιδανικεύσεις. Αν κινηθείς με μέτρο, μπορείς να βελτιώσεις την οικονομική σου εικόνα και να κάνεις πιο σωστές επιλογές.