Πάσχα στην Καλαμάτα

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και ακολουθεί η Ανάσταση του Χριστού, που μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδας και της αναγέννησης.

Στην Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές, η περιφορά των Επιταφίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Τον Επιτάφιο του μητροπολιτικού ναού της Υπαπαντής θα συνοδεύσει η Δημοτική Φιλαρμονική της πόλης, με την έξοδο να έχει προγραμματιστεί στις 9.15.

Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου θα τελεστεί η Αναστάσιμη Ακολουθία στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού και στους κατά τόπους ενοριακούς ναούς.

Την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, στις 10.30 το πρωί θα τελεσθεί η Ακολουθία του Εσπερινού του Πάσχα (Αγάπη) στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής.