Το ναυάγιο του Τιτανικού και ο Άγιος Σώστης Οιχαλίας

Με το ναυάγιο του Τιτανικού έχει συνδεθεί το ορεινό χωριό Άγιος Σώστης του Δήμου Οιχαλίας, καθώς 4 νέοι από το συγκεκριμένο χωριό ήταν επιβάτες στο υπερσύγχρονο τότε υπερωκεάνιο.

Ο Τιτανικός βυθίστηκε στις 15 Απριλίου του 1912 στο παρθενικό του ταξίδι για την Αμερική. Στο πρώτο αυτό ταξίδι επιβάτες ήταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 4 μόνο Ελληνες που ήταν όλοι από τον Άγιο Σώστη.

Για τον λόγο αυτό και στο μικρό χωριό με τους ελάχιστους σήμερα κατοίκους που βρίσκεται κοντά στα όρια με Ηλεία και Αρκαδία έχει στηθεί ένα μνημείο στο όποιο χαρακτηριστικά αναγράφεται: «Εις μνήμην των τεσσάρων Ελλήνων θυμάτων του “Τιτανικού” του έτους 1912 αναζητούντων καλυτέραν τύχην εις ΗΠΑ δι’ εαυτούς και οικογενείας των. Βασιλείου Γ. Καταβέλου - Παναγιώτου Κ. Λυμπερόπουλου - Αποστόλου Μ. Χρονόπουλου - Δημητρίου Μ. Χρονόπουλου».

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι ο ένας εξ αυτών επέστρεφε στην Αμερική, μετά από επίσκεψη του στην Ελλάδα, ενώ οι άλλοι 3 ταξίδευαν για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Όλοι τους ήταν επιβάτες στη Γ’ θέση , γεγονός που τους έδινε ακόμη λιγότερες ελπίδες να διασωθούν από το τρομακτικό αυτό ναυάγιο.

