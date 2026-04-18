Περίπατος αφιερωμένος στην ιστορία των σχολείων της Καλαμάτας

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να φωτίσει τη βαθιά σχέση των πολιτών με το σχολείο, όχι μόνο ως θεσμό, αλλά και ως ζωντανό δεσμό μνήμης, ταυτότητας και κοινής εμπειρίας. Σύμφωνα με την πρόσκληση, σημείο συνάντησης έχει οριστεί η πλατεία του Αγιάννη (Νέδοντος) στις 10.30 το πρωί, ενώ οδηγός της περιήγησης θα είναι ο Ηλίας Μπιτσάνης. Η δράση έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα σχολεία της Καλαμάτας δεν αποτελούν απλώς χώρους εκπαίδευσης, αλλά σημαντικά σημεία της τοπικής ιστορίας και της συλλογικής μνήμης.
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026 14:54
Περίπατος αφιερωμένος στην ιστορία των σχολείων της ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Έναν ξεχωριστό περίπατο αφιερωμένο στην ιστορία των σχολείων της Καλαμάτας διοργανώνει αύριο Κυριακή η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, Παράρτημα Μεσσηνίας, αναδεικνύοντας τα «εκπαιδευτικά τοπόσημα» της πόλης μέσα στη διαδρομή του χρόνου.
