Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στο Πλατύ

Η δράση υλοποιήθηκε από στελέχη του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την προαγωγή της στοματικής υγείας των μαθητών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών οδοντιατρικών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος στους μαθητές του σχολείου, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τη σημασία της στοματικής υγιεινής και στη σωστή τεχνική βουρτσίσματος των δοντιών. “Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα θετική, με ενεργή συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης” τονίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας.
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 14:35
Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στο ΠλατύΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε χθες, σε συνέχεια των δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
