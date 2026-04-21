Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στο Πλατύ

Η δράση υλοποιήθηκε από στελέχη του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την προαγωγή της στοματικής υγείας των μαθητών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών οδοντιατρικών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος στους μαθητές του σχολείου, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τη σημασία της στοματικής υγιεινής και στη σωστή τεχνική βουρτσίσματος των δοντιών. “Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα θετική, με ενεργή συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης” τονίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας.