Ελλειψη προσωπικού στο ΕΕΕΕΚ Φιλιατρών

Πρώτη μέρα μετά τις πασχαλινές διακοπές και οι γονείς βρέθηκαν μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, καθώς αρκετά παιδιά που πάνε στο σχολείο δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Κάτι που θα γίνει και σήμερα, όπως μας μετέφεραν γονείς μαθητών, ενώ εθελοντικά μια μητέρα βοήθησε χθες την όλη κατάσταση, το οποίο αναμένεται να γίνει και σήμερα.

Ωστόσο οι γονείς ζητούν να καλυφθεί άμεσα το κενό που έχει δημιουργηθεί, καθώς τα παιδιά χρήζουν υποστήριξης και βοήθειας από ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό. Όπως μας μετέφεραν, το σχολείο έχει ελλείψεις και σε άλλο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αν και το σχολικό έτος πλησιάζει στο τέλος του.

Κ.Μπ.