Αφιέρωμα στη βιομηχανική κληρονομιά της Καλαμάτας

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου η εκδήλωση – αφιέρωμα στην Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που διοργάνωσαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Τμήμα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Εθος» και την ομάδα «Πάμε βόλτα».

Η Χαρά Νικολακοπούλου, φιλόλογος και μόνιμη υπάλληλος των ΓΑΚ, ξενάγησε το κοινό στη βιομηχανική κληρονομιά της Καλαμάτας μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό, στα γραφεία των ΓΑΚ Μεσσηνίας. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ηλίας Μπιτσάνης ανέλαβε την ξενάγηση στο πεδίο, σε ορισμένα τοπόσημα της πόλης όπου διατηρούνται ακόμη ίχνη της δραστήριας βιομηχανικής της παράδοσης, όπως στη φάμπρικα–μεταξουργείο του Στασινόπουλου στην οδό Φαρών, σε παλιό ερειπωμένο οινοποιείο, καθώς και στο σημείο όπου στεγαζόταν το μεταξουργείο του Μαλεύρη, κ.ά.