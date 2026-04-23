Πρόγραμμα Erasmus στο Λύκειο Θουρίας

Στην κινητικότητα με τίτλο «Tomorrow’s Classroom Today: AI for Educators» στις Βερσαλλίες της Γαλλίας συμμετείχε η εκπαιδευτικός Ελένη Μαλαπάνη. Η επιμόρφωση επικεντρώθηκε στη σύγχρονη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και στην ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια και δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες παρουσιάστηκαν και αξιοποιήθηκαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, στον σχεδιασμό μαθημάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών μέσω σύγχρονων ψηφιακών πρακτικών. Παράλληλα, η συμμετοχή εκπαιδευτικών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες προσέφερε ένα γόνιμο περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, καλών πρακτικών και εμπειριών. Η διαπολιτισμική διάσταση της κινητικότητας αναδείχθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα, μέσα από δραστηριότητα γνωριμίας με παρουσίαση παραδοσιακών εδεσμάτων από τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ η εκπαιδευτική εμπειρία εμπλουτίστηκε περαιτέρω με διαπολιτισμική επίσκεψη στο Παρίσι, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ευρωπαϊκή συνείδηση των συμμετεχόντων. Το Γενικό Λύκειο Θουρίας αξιοποιεί το Erasmus+ για να στηρίζει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να προάγει μια πιο σύγχρονη και ανοιχτή εκπαιδευτική διαδικασία.