Κάλεσμα συνδικάτων για τη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς

Και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 1η Μάη, στις 10.30 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Εκφράζοντας την αντίδρασή του, αναφέρει ότι “σήμερα, που το σύγχρονο θα έπρεπε να είναι να δουλεύουμε λιγότερο, η πολεμική προετοιμασία μεταφράζεται σε αντεργατικούς νόμους, ενώ βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την εντατικοποίηση, τα εξαντλητικά ωράρια και την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας. Γι’ αυτό ψηφίστηκε ο απαράδεκτος νόμος Κεραμέως, που προβλέπει 13ωρο, ευελιξία και απεριόριστες υπερωρίες”. Εκτιμά ότι “μόνος δρόμος η σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με 2 συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης. Καθορισμό καθηκόντων κάθε ειδικότητας και ελάχιστη σύνθεση προσωπικού. Να μπει τέλος στην ομηρία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και στο σύγχρονο δουλεμπόριο των εργολαβικών. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία – όχι για εξοπλισμούς και πολέμους”. * “Η Πρωτομαγιά διαχρονικά είναι σύμβολο του αγώνα της τάξης μας για καλύτερες συνθήκες εργασίας και για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Οι αγώνες του παρελθόντος και οι νεκροί μας αποτελούν παρακαταθήκη και δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε”, παρατηρεί το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ν. Μεσσηνίας. Αναφέρει πως “η φετινή Πρωτομαγιά πρέπει να έχει την μαζική, μαχητική συμμετοχή των εργαζομένων, διεκδικώντας απεμπλοκή της χώρας μας από το πολεμικό κουβάρι αλλά και άμεση προστασία του εισοδήματος και της ζωής μας με ΣΣΕ παντού, με αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς για να σταματήσουμε να έχουμε καθημερινά μικρές ή μεγαλύτερες «Βιολάντες»”.

Το συνδικάτο καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας και “τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με το σωματείο, να εγγραφούν, να καταγγείλουν την αυθαιρεσία της εργοδοσίας. Η οργάνωσή μας, οι συνάδελφοί μας είναι η ασπίδα μας στον χώρο δουλειάς μας. Έχουμε την δύναμη να το καταφέρουμε και έχουμε πια πολλά παραδείγματα. Για να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια σαν άνθρωποι του 21ου αιώνα. Για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας”.