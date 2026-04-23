Με επιτυχία και φέτος οι ιπποδρομίες στο Πλατύ (φωτογραφίες)

Οι ιπποδρομίες - έθιμο πραγματοποιήθηκαν και φέτος στο Πλατύ, σήμερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.

Διεξήχθησαν τρεις ενδιαφέρουσες κούρσες και στην τελευταία με τα καθαρόαιμα, ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος με τον ίππο “Μπαμπίς” ιδιοκτησίας Βαγγέλη Σκιαδά με αναβάτη την Αννα Βαταγγέλου να επικρατεί για λίγο του ίππου “Αουαρ Σουίτ Χαρτ”, ιδιοκτησίας Μιχάλη Ταχταμπά με αναβάτη τον ίδιο και από κοντά τερμάτισε και ο ίππος “Δημοκρατία”, ιδιοκτησίας Δημητράκη Βλαχονικολού με αναβάτη τον Παναγιώτη Καρακαλπάκη.

Στην πρώτη ιπποδρομία πρώτευσε ο ίππος “Αχιλλέας”, ιδιοκτησίας Αννα Βαταγγέλου με αναβάτη την ίδια και στη δεύτερη ο ίππος “Περικλής”, ιδιοκτησίας Χρήστου Χριστόπουλου, με αναβάτη τη Μαρινάνσυ Χριστοπούλου.

Για τη διεξαγωγή των φετινών ιπποδρομιών καθοριστική ήταν η συμβολή του Νίκου Δρούγα και του Ιππικού Ομίλου Καλαμάτας.

Τις απονομές στους νικητές έκαναν ο ευεργέτης του χωριού Γιώργος Μαντζής, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατέος Σπύρος Μαρούλης και ο πρώην πρόεδρος Νίκος Νίκας.