Καλαμάτα: Επιμνημόσυνη δέηση στη Φραγκόλιμνα για τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Επιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 111 χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στο μνημείο που ανεγέρθηκε το 2019 με πρωτοβουλία του Δήμου και της κοινότητας των Αρμενίων που διαβιούν στον τόπο μας, στην πλατεία Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Δασκαλάκη (Φραγκόλιμνα).

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία από τον μητροπολίτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Αρμενίων στην Ελλάδα επίσκοπο Σαχάκ Γεμισιάν, παρουσία του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, τη θεματική αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Μαρία Οικονομάκου και τον εκπρόσωπο της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Χατσίκ Χατσατουριάν.

Στη συνέχεια, έγινε κατάθεση στεφανιών από τον δήμαρχο Καλαμάτας, τον βουλευτή Μ. Χρυσομάλλη, την αντιπεριφερειάρχη Μ. Οικονομάκου, τον εκπρόσωπο του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς – υπολοχαγό Πεζικού Αθανάσιο Τσάκωνα, τον Χ. Χατσατουριάν και την πρόεδρο της Κοινότητας των Αρμενίων Καλαμάτας Σοφία Μαρκαριάν.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την τήρηση ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση των Εθνικών Υμνων Αρμενίας και Ελλάδας.

Τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.