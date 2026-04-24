Καθυστερεί το ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία

“Πρωτοβάθμια Υγεία και ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία Μεσσηνίας: Ζήσε Μάη μου…”, σχολιάζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπαλλήλων της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου, για την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του ΕΚΑΒ Ανατολικής Πυλίας σε μόνιμη βάση.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος σημειώνει: “Όσο ακόμα τα τραγικά γεγονότα είναι νωπά, οι διαγκωνισμοί προσώπων και εξαγγελιών είναι άφθονοι. Σε λίγες μέρες μπαίνουμε στον Μάιο και ο σταθμός του ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο οποίος είχε εξαγγελθεί με βεβαιότητα για το τέλος του προηγούμενου έτους και βάσει των ανακοινώσεων πήρε παράταση για το τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος, ακόμα δεν έχει εμφανισθεί. Η εικοσιτετράωρη καθημερινή εφημερία του ιατρείου Λογγάς επίσης. Η ελπίδα μας ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα στην περιοχή λόγω των εορτών του Πάσχα θα κινητοποιούσε τους αρμοδίους, διαψεύστηκε παταγωδώς και οδεύουμε πια προς το καλοκαίρι.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Η φροντίδα του πολυσυζητημένου και διαρκώς μειούμενου πληθυσμού της υπαίθρου, στις πόσες ανθρώπινες ζωές αρχίζει να αξίζει μέριμνας και μέτρων;”.