Ανοιχτή επιστολή - Κορώνη: Έντονη διαμαρτυρία για την τροποποίηση της διαδρομής και του χρόνου παραμονής της Εικόνας της Παναγίας Ελεήστριας

Η δικαιολογία ότι «όλοι μεγαλώσαμε» ή ότι «μειώθηκε η προσέλευση των πιστών» μετά το λιμάνι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει σοβαρό επιχείρημα για την αλλοίωση μιας παράδοσης εκατοντάδων ετών. Η πίστη και τα έθιμα ενός τόπου δεν μετρούνται με την κούραση των λίγων, ούτε προσαρμόζονται σε μια λογική «διευκόλυνσης», που προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα των Κορωναίων.
Η λιτάνευση της Ελεήστριας μέχρι το Προσκύνημά της, αποτελεί τον πνευματικό πνεύμονα της περιοχής μας και συνδετικό κρίκο με τις ρίζες μας. Η απόφαση να παραμείνει η Εικόνα στον Άγιο Δημήτριο αντί να επιστρέψει άμεσα στον οίκο της, διαρρηγνύει το καθιερωμένο τελετουργικό που τηρείται απαρέγκλιτα από γενιά σε γενιά.
Καλούμε:
- Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη να αναθεωρήσει την απόφασή του, αφουγκραζόμενος την αγωνία των πιστών που επιθυμούν η Παναγία μας να τιμάται όπως ορίζει η ιστορία του τόπου μας.
- Τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα και τους επικεφαλής των παρατάξεων να πάρουν άμεσα θέση και να προστατεύσουν την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Κορώνης.
-Τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τους τοπικούς φορείς να γίνουν η φωνή των κατοίκων που απαιτούν τον σεβασμό στην παράδοση.
Η παράδοση δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι το χρέος μας προς τους προγόνους μας και η παρακαταθήκη για τα παιδιά μας.
Εκ μέρους κατοίκων και φορέων της Κορώνης
Γεώργιος Αλεξόπουλος