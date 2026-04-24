Ανοιχτή επιστολή - Κορώνη: Έντονη διαμαρτυρία για την τροποποίηση της διαδρομής και του χρόνου παραμονής της Εικόνας της Παναγίας Ελεήστριας

Με βαθιά θλίψη και αναίτια έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απόφαση για τη δραστική μείωση της διαδρομής της λιτανείας της Πολιούχου μας Παναγίας Ελεήστριας, καθώς και την αλλαγή του χρόνου επιστροφής της Εικόνας στον θρόνο της, μεταθέτοντάς την για την Κυριακή του Θωμά.

Η δικαιολογία ότι «όλοι μεγαλώσαμε» ή ότι «μειώθηκε η προσέλευση των πιστών» μετά το λιμάνι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει σοβαρό επιχείρημα για την αλλοίωση μιας παράδοσης εκατοντάδων ετών. Η πίστη και τα έθιμα ενός τόπου δεν μετρούνται με την κούραση των λίγων, ούτε προσαρμόζονται σε μια λογική «διευκόλυνσης», που προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα των Κορωναίων.

Η λιτάνευση της Ελεήστριας μέχρι το Προσκύνημά της, αποτελεί τον πνευματικό πνεύμονα της περιοχής μας και συνδετικό κρίκο με τις ρίζες μας. Η απόφαση να παραμείνει η Εικόνα στον Άγιο Δημήτριο αντί να επιστρέψει άμεσα στον οίκο της, διαρρηγνύει το καθιερωμένο τελετουργικό που τηρείται απαρέγκλιτα από γενιά σε γενιά.

Καλούμε:

- Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη να αναθεωρήσει την απόφασή του, αφουγκραζόμενος την αγωνία των πιστών που επιθυμούν η Παναγία μας να τιμάται όπως ορίζει η ιστορία του τόπου μας.

- Τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα και τους επικεφαλής των παρατάξεων να πάρουν άμεσα θέση και να προστατεύσουν την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Κορώνης.

-Τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τους τοπικούς φορείς να γίνουν η φωνή των κατοίκων που απαιτούν τον σεβασμό στην παράδοση.

Η παράδοση δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι το χρέος μας προς τους προγόνους μας και η παρακαταθήκη για τα παιδιά μας.

Εκ μέρους κατοίκων και φορέων της Κορώνης

Γεώργιος Αλεξόπουλος