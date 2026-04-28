Καταγγελία δημοτικού αστυνομικού στην Καλαμάτα: Απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης από συνάδελφό του

Δημοτικός αστυνομικός Καλαμάτας έχει προχωρήσει σε καταγγελίες για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης από συνάδελφό του και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Τα περιστατικά που καταγγέλλει, έχουν γίνει εδώ και μήνες, όμως, βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα, καθώς ο καταγγέλλων αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, δημοτικός αστυνομικός στην Καλαμάτα κατέθεσε μήνυση κατά υπαλλήλου της ίδιας διεύθυνσης, για τα αδικήματα της απόπειρας βαριάς σωματικής βλάβης και της επικίνδυνης οδήγησης. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του μηνυτή.

Με βάση την καταγγελία του, ενώ βρισκόταν σε έλεγχο οχημάτων, κοντά στο ιστορικό Δημαρχείο, ο υπάλληλος κατά του οποίου υπεβλήθη η μήνυση, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, επιβιβάστηκε στο όχημά του και κινήθηκε με τρόπο που παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα και τον σοβαρό τραυματισμό του δημοτικού αστυνομικού.

Οσον αφορά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο δημοτικός αστυνομικός Καλαμάτας κατέθεσε και μήνυση κατά του διευθυντή της υπηρεσίας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Αναφέρει πως έχει υποβάλλει και σχετική αναφορά προς τον Δήμο και ισχυρίζεται ότι παρά το γεγονός πως έχουν περάσει μήνες από την αναφορά του, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Γ.Σ.