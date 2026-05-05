Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης: Ερωτήματα για την προστασία της ακτής

Ο Σύλλογος θέτει δημόσια ερωτήματα για ογκόλιθους και μπάζα που έχουν πέσει κατά μήκος της παραλίας και δηλώνει πως περιμένει απάντηση κι επισημαίνει πως “οι δημότες της Μεθώνης έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση και θα την επιβάλουν”.

Αναλυτικά, ο ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης (ΣΦΚΜ) αναφέρει σε ανακοίνωση – απόφασή του:

“Στη Μεθώνη η διάβρωση της παραλίας επιδεινώνεται με αυξανόμενους ρυθμούς τις τελευταίες 10ετίες, ως αποτέλεσμα λανθασμένων ανθρωπογενών παρεμβάσεων, αγνόησης των φυσικών φαινομένων και πρόσφατων ανεξήγητων παρεμβάσεων του Δήμου, με ρίψη ογκολίθων στην παραλία της πόλης. Όλα τα παραπάνω έχουν προξενήσει μεγάλη ζημιά στην παραλία και το φυσικό τοπίο γενικότερα.

Το 2023 ανατέθηκε από τον Δήμο η εκπόνηση μελέτης για την προστασία της ακτής η οποία, όπως έγινε γνωστό από την πρόσφατη λογοδοσία του δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει σταλεί στο ΚΑΣ για γνωμοδότηση. Ο κ. δήμαρχος ανακοίνωσε, επίσης, ότι δεν σκοπεύει να θέσει το θέμα σε δημόσια διαβούλευση, όπως είχε προφορικά ενημερώσει τον σύλλογό μας το καλοκαίρι του 2025.

Ο ΣΦΚΜ έχοντας επίγνωση του σοβαρού προβλήματος της διάβρωσης των ακτών ασχολείται συστηματικά με το θέμα από το 2014, αρχικά με τεκμηριωμένη εισήγηση η οποία παρουσιάστηκε στη σχετική δημόσια συζήτηση το 2014, με συνεχή δημοσιεύματα στο ηλεκτρονικό μας περιοδικό και τη διοργάνωση συνάντησης με τον καθηγητή ακαδημαϊκό κ. Κ. Συνολάκη, στην οποία συμμετείχε και αντιπροσωπία του Δήμου.

Τον Απρίλιο του 2025 με την επιστολή μας ΣΦΚΜ/10/11-5-2025, ζητήσαμε από το Δήμο τη διοργάνωση δημόσιας διαβούλευσης, με την παρουσία έγκριτων επιστημόνων, ώστε να δοθούν απαντήσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων λύσεων, την αξιοπιστία τους και το κόστος τους. Είχε προηγηθεί μία άλλη επιστολή το 2024 (ΣΦΚΜ/23/26-10-2024) και ακολούθησε ακόμα μία το τρέχον έτος (ΣΦΚΜ/2/23-2026).

Δεν λάβαμε απάντηση σε καμία στις επιστολές, ενέργεια που θεωρούμε ως προσπάθεια απαξίωσης των ενεργών πολιτών. Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας γι’ αυτό και υπενθυμίζεται ότι ο σύλλογός μας αποκατάστησε τον φωτισμό του κάστρου και ενεργοί πολίτες προσέφεραν, μέσω του συλλόγου μας, χορηγίες 25.000 ευρώ για το έργο αυτό.

Το 2024, ενώ η μελέτη ήταν σε εξέλιξη, ο Δήμος άρχισε, όπως προαναφέρθηκε, να ρίχνει ογκόλιθους και μπάζα κατά μήκος της παραλίας, κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Υπήρξε κάποια σχετική πρόταση από τον μελετητή, ή από κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα (όπως διαδίδεται τεχνηέντως) ή έστω κάποια τεχνική έκθεση με υπογραφή μηχανικού με σχετικές γνώσεις; Υπάρχει άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών για έργα στον αιγιαλό; Οι ογκόλιθοι θα παραμείνουν ή θα απομακρυνθούν; Υπάρχει καταγγελία κατά του Δήμου από πολίτη για παράνομες παρεμβάσεις στον αιγιαλό;

Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά, τίθενται δημόσια και περιμένουμε απάντηση.

Ζητάμε για μία ακόμα φορά από το Δήμο να αναρτήσει τη διακήρυξη και τη μελέτη στην ιστοσελίδα του το συντομότερο και να ορίσει την ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση μέχρι το τέλος Μαΐου 2026 ο ΣΦΚΜ, θα ανακοινώσει την ημερομηνία δημόσιας συζήτησης στη Μεθώνη τον ερχόμενο Αύγουστο και θα ενημερώσει τους πολίτες για την ακρίβεια των μοντέλων πρόβλεψης και για τις επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή δύο κυματοθραυστών με συνολικό μήκος 600 μέτρων (!) και τριών κάθετων προβόλων (με μήκος 75 μέτρων ο καθένας !).

Θα ενημερώσουμε τους δημότες για την προσπάθειά μας από το 2014 μέχρι σήμερα για να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιστημονικό τρόπο το πρόβλημα και θα προσκληθούν να παραστούν ο δήμαρχος, οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της κοινότητας Μεθώνης και καταξιωμένοι επιστήμονες. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο ώστε να γίνει το αυτονόητο και να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Οι δημότες της Μεθώνης έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση και θα την επιβάλουν”.