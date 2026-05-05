Συγκέντρωση αλληλεγγύης για μέλη της Αντιφασιστικής Καλαμάτας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, μεθαύριο Πέμπτη στις 8.30 το πρωί, οργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση της πόλης, για τα τρία μέλη της που δικάζονται για παραβίαση μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, στις 6 Δεκεμβρίου 2020, στην κεντρική πλατεία, σε συμβολική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Η Αντιφασιστική καλεί “όλο τον κόσμο του αγώνα να εκφράσει την αλληλεγγύη του με ψηφίσματα και δράσεις, ενόψει του δικαστηρίου, την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Καλαμάτα”.

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

“Στις 6 Δεκεμβρίου 2020 η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας κάλεσε σε μια συμβολική κίνηση τιμής και μνήμης για τον δολοφονημένο εν ψυχρώ από την αστυνομία Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας μας (αποστάσεις, μάσκες) από τον Covid-19.

Τη στιγμή που άνθρωποι έχαναν την ζωή τους λόγω έλλειψης ΜΕΘ, ενώ ταυτόχρονα στους μεγάλους χώρους εργασίας (σουπερμάρκετ, εργοστάσια κλπ.) εξακολουθούσαν να συνωστίζονται οι εργαζόμενοι με ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και οι συγκεντρώσεις πλήθους επιτρέπονταν κανονικά για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπως τα Θεοφάνια, η κυβέρνηση εντελώς προσχηματικά απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις πανελλαδικά για τη συγκεκριμένη μέρα, όπως είχε κάνει και για τις εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη. Αντί για γιατρούς προσέλαβε αστυνομικούς και αντί για ασθενοφόρα αγόρασε περιπολικά. «Εχθρός» της δεν ήταν ο Covid, αλλά τα δικαιώματα της συνάθροισης, της συνδικαλιστικής ελευθερίας, της απεργίας.

Αυτό που αντικρίσαμε όσοι και όσες φτάσαμε στη πλατεία γύρω στις 11 ήταν σουρεαλιστικό: πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις κάθε κατηγορίας (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ασφάλεια και ένστολοι), περί τα 100 άτομα, ήταν συγκεντρωμένοι στην κεντρική πλατεία και γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο ασφαλείας, ενώ εμείς ήμασταν διάσπαρτοι σε μεγάλες αποστάσεις και δεν ξεπερνούσαμε τα 15 άτομα.

Συλλαμβάνονται 3 άτομα με τις κατηγορίες της παραβίασης μέτρων που έχουν τεθεί για την πρόληψη ασθενειών, από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για αόριστο αριθμό ανθρώπων και της απείθειας, γιατί δεν διαλύθηκαν. Ένας σύντροφος αρνήθηκε να δώσει αποτυπώματα και φορτώθηκε άλλη μία κατηγορία για απείθεια.

Πάνω στην πλατεία υπήρχε πλήθος κόσμου που έκανε τη βόλτα του. Η δική μας παρουσία αντικειμενικά δεν διέφερε σε τίποτα από αυτό. Η μόνη διαφορά ήταν ότι εμείς είχαμε κοινή συνείδηση τιμής της μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και κριτική πολιτική σκέψη ενάντια στην χουντικής έμπνευσης απαγόρευση των πολιτικών συγκεντρώσεων, που καμία φυσικά σχέση δεν είχε με τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας μας. Είναι ολοφάνερο ότι ο μόνος πραγματικός λόγος των συλλήψεων των συντρόφων μας είναι η δίωξη του φρονήματος και η επίδειξη ισχύος του κράτους απέναντι στην αμφισβήτηση των πολιτικών επιλογών του.

Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην πολιτική δράση και υψώνουμε ανάχωμα στην ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων ! Θα αγωνιζόμαστε ενάντια στο σύστημα καταπίεσης και εκμετάλλευσης όσα εμπόδια και να μας βάλουν! Καμία/κανένα/κανένας μόνη/μόνο/μόνος απέναντι στην κρατική βία και καταστολή”.