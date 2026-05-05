Οι μαθητές της κατέκτησαν πλήθος διακρίσεων σε ατομικά, ζευγάρια και ομαδικά αγωνίσματα Latin, με σημαντικό αριθμό θέσεων στο βάθρο και αρκετές πρωτιές. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι επιδόσεις στις κατηγορίες Juvenile και Junior, καθώς και στα ζευγάρια. Στις ομαδικές κατηγορίες, η σχολή κατέγραψε δύο πρώτες και μία δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας τη σκληρή δουλειά όλων. Η προπονήτρια της σχολής, Μαρία Σκαφιδά, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις επιδόσεις των μαθητών και τη συμμετοχή στο 20ό Mediterranean Open Dance Cup, στο οποίο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.000 χορευτές από όλο τον κόσμο.
Τρίτη, 05 Μαϊος 2026 21:13
Επιτυχίες για τη σχολή χορού «Vive Bailando»
Η σχολή χορού «Vive Bailando» συμμετείχε στο IDO Hellas – 20ό Mediterranean Open Dance Cup, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25 Απριλίου, σημειώνοντας εξαιρετικές επιτυχίες.
