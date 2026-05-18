Συγκέντρωση συμπαράστασης της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών

“Κοινότητες αγώνα σε κάθε γειτονιά – κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά”, αναφερόταν στο πανό της Αντιφασιστικής, που είχε αναρτηθεί.

Οπως επισημάνθηκε στη συγκέντρωση, “ο αγώνας της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Οι δύο απεργοί πείνας που σήμερα 16 Μαΐου συμπληρώνουν 101 και 15 ημέρες απεργίας, δηλώνουν ότι ή θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της κοινότητας ή θα συνεχίσουν μέχρι θανάτου. Είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Αγώνας για το δικαίωμα στη στέγη, την υγεία, την τροφή, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη, την ελευθερία. Ένας αγώνας τελικά για την υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας ενάντια σε ένα σύστημα καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Νίκη στον αγώνα των Κατειλημμένων Προσφυγικών. Νίκη στην απεργία πείνας των Αριστοτέλη Χαντζή από 5 Φεβρουαρίου και Suzon Doppagne από 1η Μαΐου. Οι κοινωνίες μας μπορούν και θα νικήσουν”. Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας συνυπογράφει και το κείμενο της Συνέλευσης Κατειλημμένων Προσφυγικών.