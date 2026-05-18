Ο Μητροπολίτης στον Αγιο Κωνσταντίνο Καλαμάτας

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι εφημέριοι του Ναού Πρωτοπρ. Γεώργιος Τσιριγώτης και Οικον. Ανδρέας Γεωργακόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Ο Σεβασμιώτατος, κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής, του εκ γενετής Τυφλού, τονίζοντας την αρνητική στάση των Φαρισαίων απέναντι σε κάθε έργο του Χριστού, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται σήμερα στην αρνητική στάση και συμπεριφορά των ανθρώπων, οι οποίοι, τυφλωμένοι από τις παρωπίδες της ιδεοληψίας τους, στέκονται με αρνητισμό και πολλές φορές και με επιθετικό πνεύμα, απέναντι στο έργο της Εκκλησίας.

Ευχήθηκε, στους ιερείς του Ναού, στα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και σε όλους τους ενορίτες, καλή πανήγυρη, ενώ ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην Θεία Λειτουργία τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.