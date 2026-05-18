Εφορία: Ψηφιακό «μάτι» σε 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενους με χρέη

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο να έχουν εκτοξευθεί στα 114,5 δισ. ευρώ και σχεδόν 4,8 εκατ. φορολογούμενους να εμφανίζονται με ανοιχτές εκκρεμότητες, η ΑΑΔΕ περνά σε νέα φάση ελέγχου και παρακολούθησης των οφειλετών, ενεργοποιώντας πλήρως το σύστημα PARE, το οποίο χαρτογραφεί και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την οικονομική και φορολογική εικόνα κάθε φορολογούμενου με ανοιχτούς λογαριασμούς στην εφορία.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο έχει ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis και λειτουργεί ως μηχανισμός αξιολόγησης της συμπεριφοράς των οφειλετών και της δυνατότητας αποπληρωμής των χρεών τους. Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση τραπεζικών κινήσεων, καταθέσεων, εισοδημάτων και ακίνητης περιουσίας, η φορολογική διοίκηση αποκτά πλήρη εικόνα για την οικονομική κατάσταση κάθε φορολογούμενου και θα καθορίζει ανάλογα τις κινήσεις της.

Το μοντέλο PARE βασίζεται σε τέσσερις παραμέτρους αξιολόγησης:

Η πρώτη αφορά τη φοροδοτική ικανότητα, δηλαδή τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, όπως εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Η δεύτερη εξετάζει τη συνολική φορολογική συμπεριφορά, εάν δηλαδή ο φορολογούμενος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ή παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και καθυστερήσεις.

Η τρίτη παράμετρος σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και την ιστορία ρυθμίσεων.

Η τέταρτη λαμβάνει υπόψη ειδικά γεγονότα που μπορεί να επηρέασαν την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, όπως απώλεια εισοδήματος, πτώχευση ή δικαστικές εκκρεμότητες.

Με βάση το προφίλ που θα δημιουργείται, η ΑΑΔΕ θα προωθεί εξατομικευμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Για όσους όμως αγνοούν τις ειδοποιήσεις ή απορρίπτουν τις δυνατότητες συμμόρφωσης, θα ενεργοποιούνται άμεσα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση ενισχύει τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και επιχειρησιακής νοημοσύνης, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν έγκαιρα τους οφειλέτες με αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

Εισπράξεις - κατασχέσεις

Στο ίδιο πλαίσιο επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και ενισχύονται οι διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων τα 1,5 δισ. ευρώ προέρχονται από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στοχεύει στην είσπραξη 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και εξειδικευμένες δράσεις, ενώ ο στόχος εισπραξιμότητας για τα νέα ληξιπρόθεσμα αυξάνεται στο 35%.

Στους σχεδιασμούς της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ειδοποιήσεις για τη διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιές οφειλές και πιλοτικές παρεμβάσεις «συμπεριφορικής συμμόρφωσης» με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας.

Το σχέδιο της φορολογικής διοίκησης έρχεται σε μια περίοδο που τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 με του απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 840 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία να εκτοξευθούν στα 2,819 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί. Τα συνολικά φέσια προς την εφορία ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.

