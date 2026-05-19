Σήμερα απολογείται ο 25χρονος Ρομά για την καταδίωξη στην Αιθαία

Σε άλλες δύο κλοπές είχε προβεί ο 25χρονος Ρομά που το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθη μετά από… τρελή καταδίωξη στην Αιθαία και ενώ προηγουμένως είχε κλέψει αυτοκίνητο από τον Νερόμυλο.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο δράστης την περασμένη Παρασκευή έκλεψε από μανάβικο στη Βελίκα το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, ενώ πήρε και ένα αναψυκτικό φεύγοντας, ενώ λίγο αργότερα παραβίασε και έκλεψε αυτοκίνητο από τη Μεσσήνη.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Καζάρμας και θα αποδοθεί στον 34χρονο ιδιοκτήτη του.

Εν τέλει ο 25χρονος συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη που ξεκίνησε λίγο πριν τη Μεσσήνη και κατέληξε στην Αιθαία, όπου προσέκρουσε σε ελιά και σε κάδους, ενώ προηγουμένως είχε τρακάρει το περιπολικό που τον καταδίωκε.

Ο νεαρός Ρομά οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Κ.Ηλ.