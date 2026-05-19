eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 19 Μαϊος 2026 11:47

Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Κορώνη

Γράφτηκε από την

Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Κορώνη

Premium Strom

 

Διακοπή ρεύματος από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στην Κορώνη λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών.

Οπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης, συστήνεται στους επαγγελματίες της περιοχής (ιδιαίτερα στους κλάδους εστίασης και εμπορίου) καθώς και στους κατοίκους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση των ευπαθών προϊόντων και των ηλεκτρονικών τους συσκευών. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, υπενθυμίζεται ότι η παροχή ρεύματος μπορεί να επανέλθει και νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Διακοπή ρεύματος θα γίνει αύριο Τετάρτη και σε περιοχές της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα:

  1. Στην Καλαμάτα στη συμβολή των οδών Ακρίτα και Σανταρόζα  και στις οδούς περιμετρικά αυτών (Κορώνης, Ρήγα Φεραίου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ασίνης, Ναυαρίνου, Βύρωνος) θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 πμ. εως τις 11 π.μ.
  2. Στην Καλαμάτα στη συμβολή των οδών Κορώνης και Φαρών και στις οδούς περιμετρικά αυτών (Μεθώνης, Ασίνης, Σανταρόζα, Κανάρη, Μαιζώνος, Βύρωνος, Ναυαρίνου) θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις