Άννα Διαμαντοπούλου: «Δεν είναι όλα μαύρα - Να γίνεται κριτική αυστηρή, ωστόσο πρέπει να δώσουμε και προοπτική στους πολίτες»

Η Αννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας το βράδυ στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, κάλεσε τις ηγεσίες των κομμάτων να δράσουν άμεσα, μεταδίδοντας αισιοδοξία για το μέλλον στην ελληνική κοινωνία, για να ανατραπεί η αβεβαιότητα και απαισιοδοξία που βιώνει σήμερα.

«Δεν είναι όλα μαύρα. Να γίνεται κριτική αυστηρή, ωστόσο πρέπει να δώσουμε και προοπτική στους πολίτες. Μπορούν να γίνουν καινούργια πράγματα», τόνισε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και έφερε ως παράδειγμα την επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει η μεγάλη αλλαγή της αποκέντρωσης «ώστε να σταματήσει η συρρίκνωση της περιφέρειας». Η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα της αβέβαιης καθημερινότητας είναι το οικονομικό τρίπτυχο, «ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί, στεγαστικό» σε συνδυασμό με την κρίση των θεσμών.

«Καμία αξιωματική αντιπολίτευση δεν δηλώνει και δεν δεσμεύεται προεκλογικά, πως θα συνεργαστεί μετεκλογικά με το κυβερνών κόμμα. Θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο στις εκλογές και τότε θα δούμε τα δεδομένα», υπογράμμισε όταν ρωτήθηκε με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ και θύμισε τη ρήση του Φρανσουά Μιτεράν πως ανάμεσα στη προηγούμενη μέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα, μεσολαβούν οι εκλογές.

Από τη πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλάκης κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση, καθώς υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ, αφού δει ποια κόμματα και με ποιά δύναμη προκύψουν από τη κάλπη, τότε θα αποφασίσει τι θα πράξει με γνώμονα το συμφέρον της χώρας. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, ο οποίος επιμελήθηκε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, υπογράμμισε ότι η κοινωνία είναι «διαολισμένη» από τις σημαντικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που βίωσε και προσδοκά προοπτική για το μέλλον. Επισήμανε ότι το ιδιωτικό χρέος που αυξάνεται είναι από τα σημαντικόιτερα προβλήματα της κοινωνίας. «Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει μεγαλοστομίες. Έχει σοβαρές προτάσεις για την στέγαση των νέων, τη φορολογία των μερισμάτων και την ανάταξη της αγροτικής οικονομίας» είπε.

Στη παρέμβασή του, ο Δ. Παπαδημητρίου, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, σημείωσε ότι η απογοήτευση κι ο θυμός είναι γνωρίσματα των δημοκρατιών στις χώρες της Δύσης και τόνισε ότι το στοίχημα για τα κόμματα στην Ελλάδα, είναι να πείσουν τους πολίτες ότι έχουν κι εκείνοι μερίδιο για τη μοίρα τους.

Ο πολιτικός επιστήμονας, Λευτέρης Κουσούλης, επισήμανε ότι ο φόβος για το αύριο πρέπει να εκλείψει, κι εκτίμησε ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές για να καταγραφούν οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ