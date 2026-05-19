Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας: Δυναμικό “παρών” στο πανελλαδικό Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο Δράσης

Με μεγάλη συμμετοχή και αγωνιστικό παλμό ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της Επιτροπής Ειρήνης Μεσσηνίας, η οποία έδωσε δυναμικό “παρών” στο πανελλαδικό Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο Δράσης που διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) στις 16 και 17 Μαΐου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Επιτροπή, οι δράσεις της κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα, συνδυάζοντας το μήνυμα της ειρήνης στις νεότερες γενιές με την έμπρακτη συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης.

Αρχικά, τα παιδιά ζωγράφισαν για την Ειρήνη στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας. Η αρχή έγινε την Παρασκευή 15 Μαΐου, στο πλαίσιο της Ανθοκομικής Έκθεσης της πόλης. Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Καλαμάτας (μέλος της ΟΓΕ), πραγματοποίησε μια ξεχωριστή συνάντηση παιδιών στο Πάρκο.

Η ανταπόκριση των μικρών φίλων ήταν εντυπωσιακή. Μέσα από τη ζωγραφική, το face painting και δημιουργικές δραστηριότητες, δεκάδες παιδιά γέμισαν το πάρκο με χαμόγελα, σχεδιάζοντας περιστέρια και πολύχρωμα λουλούδια. Με αυτόν τον τρόπο, έστειλαν το δικό τους ηχηρό, γεμάτο φως μήνυμα για την Ειρήνη, ενάντια στη μαυρίλα και τη φρίκη του πολέμου.

Το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου, η δράση μεταφέρθηκε στην Αρκαδία. Πολλοί συναγωνιστές από τη Μεσσηνία, ανάμεσά τους δρομείς και ποδηλάτες, συμμετείχαν ενεργά στον 8ο Αγώνα Δρόμου Ειρήνης “Γρηγόρης Λαμπράκης”, τον οποίο διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας.

Οι συμμετέχοντες διένυσαν την ιστορική διαδρομή από το Πάρκο των Αλύγιστων (πλησίον των φυλακών Τρίπολης στον Άγιο Αθανάσιο) έως την Κερασίτσα, τη γενέτειρα του μεγάλου αγωνιστή.

Με τη συμμετοχή τους αυτή, οι Μεσσήνιοι αγωνιστές τίμησαν τη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης, γιατρός, πρωταθλητής στίβου, Βαλκανιονίκης, αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και βουλευτής της ΕΔΑ, ταύτισε τη ζωή του με το φιλειρηνικό κίνημα. Στις 21 Απριλίου 1963 αψήφησε την κρατική απαγόρευση, συμμετέχοντας στην πρώτη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, η οποία σημαδεύτηκε από βίαιη καταστολή. Έναν μήνα αργότερα, στις 27 Μαΐου 1963, δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη από κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς.

Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας δηλώνει ότι συνεχίζει ακάθεκτη τη δράση της, κρατώντας ζωντανή την παρακαταθήκη του Γρηγόρη Λαμπράκη και δυναμώνοντας την πάλη του λαού ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.