Eνωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας: Αντίδραση για διεξαγωγή εξετάσεων τύπου PISA

Την αντίθεσή της στη διεξαγωγή των εξετάσεων τύπου PISA στα σχολεία της περιοχής μας εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας.

“Οι εξετάσεις αυτές, που παρουσιάζονται από το υπουργείο Παιδείας ως «διαγνωστικές», στην πραγματικότητα αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο για να διαχωριστούν τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε «καλούς» και «κακούς», αναφέρει το Δ.Σ. της Ενωσης και σημειώνει:

“Δεν έρχονται να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά μας μέσα στα σχολεία: τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα κτηριακά προβλήματα, τις ελλιπείς υποδομές, τα πολυπληθή τμήματα, την υποχρηματοδότηση και την πίεση που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Η εμπειρία από χώρες όπου εφαρμόζονται αντίστοιχα μοντέλα δείχνει ότι τέτοιες εξετάσεις οδηγούν στη δημιουργία σχολικών μονάδων πολλών ταχυτήτων, σε σχολεία ελίτ και σε φτωχά σχολεία, στη σύνδεση της «απόδοσης» με τη χρηματοδότηση και στην ακόμα μεγαλύτερη όξυνση των μορφωτικών ανισοτήτων. Και το σχολείο μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο δεξιοτήτων και όχι σε χώρο ουσιαστικής γνώσης, καλλιέργειας και ολόπλευρης

μόρφωσης.

Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί και στατιστικά δεδομένα. Η μορφωτική διαδικασία δεν μπορεί να μετριέται με πρόχειρα τεστ και συγκρίσεις που αγνοούν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και μορφώνονται οι μαθητές. Ως γονείς διεκδικούμε ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ένα σχολείο που θα καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες και δεν θα λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού στο όνομα αυτής της δήθεν «αξιολόγησης»”.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας καλεί “τους γονείς των σχολείων του Δήμου, στα οποία θα διεξαχθούν φέτος οι εξετάσεις PISA, να εκφράσουν έμπρακτα την αντίθεσή τους και να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία” και καταλήγει: “Η συλλογική στάση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην πολιτική που μετατρέπει τη μόρφωση σε μετρήσιμο δείκτη και τα σχολεία σε σχολεία πολλών ταχυτήτων”.