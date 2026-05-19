7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project» στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο 

To 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project» ζωντανεύει και φέτος, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, σε κάθε απρόβλεπτο χώρο της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ και προσκαλεί, με ελεύθερη είσοδο, το κοινό σε μία ευφρόσυνη και δημιουργική συνάντηση με 13 ομάδες νέων χορευτών και χορογράφων. Kαθημερινά έως τις 31 Μαΐου.

Από το 2016 που ξεκίνησε τη λειτουργία του, σαν μία ξεχωριστή ενότητα του Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Τα 12 Κουπέ, το «Compartments Dance Project» έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης Σύγχρονου Χορού και πεδίο πειραματισμού νέων δημιουργών. Για δεκαπέντε μέρες τα ιστορικά βαγόνια και κάθε απρόσμενη γωνιά της Αμαξοστοιχίας μετατρέπονται σε σκηνή και έμπνευση για χορευτικές performances σύντομης διάρκειας, σε μια πρωτότυπη ιδέα της Τατιάνας Λύγαρη, καλλιτεχνικής διευθύντριας και δημιουργού της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, που θέτει σε αμφισβήτηση τους χώρους μεγάλης κλίμακας και τις συμβατικές συνθήκες θέασης. Η ίδια σημειώνει:

«Στη φετινή διοργάνωση, με το βλέμμα στραμμένο στην παγκόσμια ανησυχία για την ανεξέλεγκτη επέλαση της τεχνολογίας, προσκαλέσαμε νέους χορευτές και χορογράφους να ερευνήσουν το ανθρώπινο σώμα ως βασικό μέσο αντίστασης, σε μία άνευ όρων παράδοση στην κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης. Στοχεύσαμε στις ποιότητες που συγκροτούν την ανθρώπινη υπόσταση: αγάπη, φαντασία, έρωτας κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, φιλία, επαφή, επικοινωνία. Πώς διαφυλάσσονται και ενδυναμώνονται μέσα σε ένα τοπίο τεχνολογικής έκρηξης; Πού εντοπίζεται η άμυνα και με ποιους τρόπους μπορεί να ενεργοποιηθεί ώστε να επέλθει ισορροπία;

Οι καλλιτέχνες απαντούν θέτοντας το σώμα ως φορέα μνήμης και αντίστασης, αλλά και αρμονίας και ουσιαστικής ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Το σώμα ως πεδίο συνείδησης σε κίνηση, ως δύναμη απελευθέρωσης της αυθεντικότητας και ως ζωντανό κάδρο που άλλοτε αποτυπώνει, άλλοτε αλλοιώνει κι άλλοτε αμφισβητεί την αλήθεια της εικόνας. Μέσα από τη χορογραφική τους γραφή αναζητούν τρόπους καλλιέργειας και ενδυνάμωσης εκείνων των πολύτιμων στοιχείων που μας ταυτοποιούν και μας επιτρέπουν να παραμένουμε άνθρωποι.

Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι βέβαιη ότι και το φετινό Φεστιβάλ θα αποτελέσει, μέσα από τη ζωντανή και παραστατική τέχνη του Σύγχρονου Χορού, ένα πεδίο δημιουργικής σκέψης αλλά και απόλαυσης τόσο για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες όσο και για το κοινό.»

Όλες οι performances, διάρκειας 10 έως 20 λεπτών, παρουσιάζονται καθημερινά στα βαγόνια και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας, από τις 20:00 έως τις 23:30, σε κυλιόμενο πρόγραμμα, συνθέτοντας ένα δεκαπενθήμερο πυκνής καλλιτεχνικής δράσης, διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.

Δείτε το βίντεο όπου οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες συστήνονται: https://youtu.be/9EF3WV3RkH4

Δείτε το πρόγραμμα των performances αναλυτικά:

UNTITLED (IN TRANSIT)

Στυλιάνα Αποστόλου

Το σώμα, ως ένας ζωντανός καμβάς και ως πεδίο συνείδησης σε κίνηση. Η ταυτότητα διαλύεται καθώς χρώμα, κίνηση και ύλη αλληλεπιδρούν, μετατοπιζόμενα μεταξύ ελέγχου και απρόβλεπτου. Το σώμα εμφανίζεται ταυτόχρονα ως υποκείμενο και αντικείμενο, μετασχηματιζόμενο διαρκώς σε σχέση με το περιβάλλον του, έντονα και ευάλωτα. Η συνείδηση αναδύεται μεταξύ των στοιχείων. Η performance, μετέωρη ανάμεσα σε περιορισμό και πτήση, διερευνά το γίγνεσθαι ως μια ασταθή, διαρκή κατάσταση πάντα σε μετάβαση.

Σύλληψη / χορογραφία / ερμηνεία: Στυλιάνα Αποστόλου

Ώρα έναρξης 20.00 / διάρκεια 15’

TOUGH PALM

Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος - «Εφεντάκης»

Μια συλλογική χορευτική παράσταση εμπνευσμένη από την εργατική τάξη της Ανατολικής Ευρώπης και τους λαϊκούς χορούς της, ως φορείς σωματικής μνήμης και αντίστασης. Αντλεί υλικό από αρχειακές πηγές και εξερευνά τα θέματα της εργασίας, της μετακίνησης και της συλλογικότητας μέσα από ένα μεταβαλλόμενο σκηνικό. Η «παλάμη» λειτουργεί ως μεταφορά ταυτότητας και μοίρας θέτοντας το ερώτημα: δημιουργούμε μαζί ή ενωνόμαστε για να δημιουργήσουμε;

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος-«Εφεντάκης», ερμηνεία: Παυλίνα Πλάτση, Νίκος Βλαχογιάννης, Ελπίδα Θωμαΐδη, Ορέστης Μπάρκας, Κώστας Χαραλάμπους, Μυριάνθη Παναγιώτου, Ειρήνη Ματέυ

Ώρα έναρξης 20.20 / διάρκεια 17’

ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΑΙ

Σοφία Μπάρκα, Κωνσταντίνα Ντιναπόγια

Το έργο αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις με εστίαση στον ρόλο της εικόνας ως φορέα πλασματικών καταστάσεων και συνθηκών. Εξελίσσεται ως μια αλληλουχία στιγμιότυπων, όπου το σώμα λειτουργεί σαν ζωντανό κάδρο που άλλοτε αποτυπώνει, άλλοτε αλλοιώνει κι άλλοτε πάλι αμφισβητεί την αλήθεια της εικόνας. Το έργο καλεί το κοινό να αναστοχαστεί πάνω στη σχέση εμπειρίας και αναπαράστασης, καθώς και στα όρια μεταξύ αυθεντικού και κατασκευασμένου.

Συνδημιουργία / ερμηνεία: Σοφία Μπάρκα, Κωνσταντίνα Ντιναπόγια

Ώρα έναρξης 20.40 / διάρκεια 10’

CARESS ME IN CELLULAR FIELDS OF MISERY 20:55

Maya Podejma

Η φετινή διεθνής συμμετοχή στο Φεστιβάλ πραγματεύεται τις άρρηκτες σχέσεις μας με τον κόσμο της τεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δεσμευτεί σ’ ένα μέλλον που έχει ήδη προαποφασιστεί, αντί να διαμορφώνεται με προσεκτική προσωπική και συνειδητή επιμέλεια. Η χορεύτρια, πολωνο-αμερικανικής καταγωγής, με χορευτική βάση το Ανόβερο της Γερμανίας, καταλαμβάνει τη σκηνή διατρέχοντας διαδοχικά τα στάδια της συμμόρφωσης, του φόβου και της επιθυμίας για απόκλιση. Ένα λιτό, μινιμαλιστικό κοστούμι, η χρήση της αναπνοής και των αντικειμένων κι ένα επιμελώς σχεδιασμένο ηχητικό τοπίο συνθέτουν ένα έργο που καλεί επιτακτικά τον θεατή σε προσωπική ενδοσκόπηση.

Χορογραφία / ερμηνεία: Maya Podejma

Ώρα έναρξης 20.55 / διάρκεια 15’

LUMEN04

Νεφέλη Ντάλη

Η συνεχής έκθεση σε πρότυπα μας ωθεί σε μια διαρκή σύγκριση με την τελειότητα. Η σκηνική σύνθεση, μέσα από επαναλαμβανόμενες δομές και τη διαδικασία της αντιγραφής, αναδεικνύει τη δυναμική σχέση του συνόλου με τη μονάδα. Καθώς η επιβεβλημένη τελειότητα φθείρεται, αναδύεται η ύπαρξη του ατόμου. Η χορογραφία μετατοπίζεται στην αποδοχή της μοναδικότητας, απελευθερώνοντας την αυθεντική έκφραση και την ερμηνευτική δυναμική κάθε σώματος.

Χορογραφία: Νεφέλη Ντάλη, ερμηνεία: Βίκυ Μνατσακανιάν, Ήλια Κουκουζέλη, Δέσποινα Καρακατσάνη, Νεφέλη Ντάλη

Ώρα έναρξης 21.10 / διάρκεια 15’

INTERGALACTIC VOYAGERS

Υακίνθη Πρεβένιου

Μια ομάδα απροσδιόριστων πλασμάτων πραγματοποιεί ένα ταξίδι εξερεύνησης σε νέους πλανήτες, γεμάτη περιέργεια για οτιδήποτε καινούριο συναντάει. Μπροστά στο άγνωστο κι αλλόκοτο στοιχείο, η οικειότητα που υπάρχει μεταξύ των συνταξιδιωτών δημιουργεί ένα αίσθημα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης.

Χορογραφία: Υακίνθη Πρεβένιου, μουσική: Chris Christodoulou, L' imperatrice, ερμηνεία: Κατερίνα Καψάσκη, Έλενα Κρίντα, Αργυρώ Μπουγιούκα, Μαργαρίτα Μπουγιούκα, Υακίνθη Πρεβένιου, Μαριάννα Τσούμπελη

Ώρα έναρξης 21.25 / διάρκεια 11’

UNPLUGGED CONSCIOUSNESS

Αναστασία Γαλάτη, Κωνσταντίνα Τσιμέκα

Δύο γυναίκες συναντιούνται επανειλημμένα, φίλες, αντίπαλες και καθρέφτες, εναλλάσσοντας τρυφερότητα και ένταση. Η σχέση τους ρευστή και η επανάληψη, ανάγκη. Σώματα εκτεθειμένα στο κοινωνικό και ψηφιακό βλέμμα που επικοινωνούν άμεσα, σωματικά, ακατέργαστα. Η θηλυκότητα ως αντιφατικό πεδίο: δύναμη κι ευθραυστότητα, σύνδεση κι ανεξαρτησία. Μένει η ανάγκη για συντροφιά. Γιατί ξεκινάμε; Για να βρούμε την άλλη ή για να αντέξουμε τον εαυτό μας μέσα της;

Χορογραφία /ερμηνεία: Αναστασία Γαλάτη, Κωνσταντίνα Τσιμέκα

Ώρα έναρξης 21.40 / διάρκεια 16’

THE DAY BEFORE YOU CAME

Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης

Η στιγμή πριν από τη συνάντηση - όχι ως ένα απλό χρονικό σημείο, αλλά ως μια υπαρξιακή κατάσταση. Ο χρόνος γίνεται ένα μεταβατικό πεδίο, όπου το σώμα λειτουργεί ως φορέας μνήμης και προσμονής κι όπου κάθε «πριν» εμπεριέχει ήδη το «μετά». Σ’ ένα κυκλικό πλαίσιο σωματικών συναντήσεων και εσωτερικών μετατοπίσεων, μνήμη και προσδοκία συνυπάρχουν γεννώντας μια κίνηση προς τον άλλον που ξεκινά πριν από τη συνάντηση.

Χορογραφία / δημιουργία: Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης, σχεδιασμός /κατασκευή κοστουμιών: Francesco Infante, ερμηνεία Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης, Κέλλυ Διακουλάκη, Σοφία Γκιούλη, Γαβριέλα Κουφάκη, Μάριος-Αθανάσιος Μποζίκας

Ώρα έναρξης 22.00 / διάρκεια 14’

IS THAT A JOKE?

Ηλίας Μπαγεώργος

Άμυνα σε μια στιγμή αβεβαιότητας, ένα υπαρξιακό μεταίχμιο όταν το σώμα μεταβαίνει από την κατάσταση της έντασης σε μια εύθραυστη παρουσία. Με αφετηρία το Purgatorio του Δάντη, η performance εστιάζει σε μια ενδιάμεση κατάσταση - ούτε καταδίκη ούτε λύτρωση. Το σώμα βρίσκεται σε διαρκή αναμονή, εγκλωβισμένο σε ανολοκλήρωτες απόπειρες σύνδεσης, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ανθρώπινη σχέση ως μια γκρίζα ζώνη μεταξύ επιθυμίας και έλλειψης.

Χορογραφία / σκηνοθεσία: Ηλίας Μπαγεώργος, ερμηνεία: Dance Athens Team

Ώρα έναρξης 22.15 / διάρκεια 13’

ΕΝ ΔΙΑΚΕΝΩ

Κατερίνα Τσιρίκου

Αντλώντας έμπνευση από την αναλογική φωτογραφία και τη λειτουργία του φιλμ, η performance εστιάζει στην έννοια του κενού. Όπως ένα φιλμ, που άλλοτε αποτυπώνει εικόνες κι άλλοτε καίγεται, έτσι κι εμείς κουβαλάμε στιγμές παρουσίας και απουσίας. Δύο σώματα κινούνται ανάμεσα στην επαφή και την απόσταση αναζητώντας ουσιαστική σύνδεση σ’ έναν κόσμο «συνδεδεμένο» επιφανειακά. Μέσα από ένα ντουέτο τίθεται το ερώτημα: πόσο «κενό» μπορεί να παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο σώματα που βρίσκονται σε συνεχή επαφή αλλά και πόσο ουσιαστική σύνδεση μπορεί να διατηρείται παρά τη φυσική απόσταση;

Χορογραφία / μουσική / σκηνική επιμέλεια: Κατερίνα Τσιρίκου, σκηνικές φωτογραφίες: Δέσποινα Τερζόγλου, ερμηνεία: Αλέξανδρος Βρότσος, Κατερίνα Τσιρίκου

Ώρα έναρξης 22.30 / διάρκεια 16’

UNBECOMING: A SLIVER OF AFTERTRACE

Σπύρος Παλτόγλου

Εμπνευσμένο από τη μέθοδο του διαλογισμού. Στην ακινησία αρχίζουν όλα να κινούνται. Όταν σταματάς να προσπαθείς να γίνεις κάτι περισσότερο, δημιουργείται χώρος γι’ αυτό που πραγματικά είσαι. Δεν είναι το θέμα να μάθεις αλλά να ξεμάθεις, όχι να γίνεις αλλά να σταματήσεις να γίνεσαι. Και τότε, απλώς, είσαι. Μέσα από το έργο αναδύονται εσωτερικές καταστάσεις και συναισθήματα που βιώνει το άτομο στη διαδρομή προς τη συναισθηματική απελευθέρωση, ενώ ίχνη της ιστορίας παραμένουν αποτυπωμένα σε χαρτί.

Χορογραφία / ερμηνεία: Σπύρος Παλτόγλου

Ώρα έναρξης 22.45 / διάρκεια 13’

THREADS, WHAT KEEPS US HUMAN

d.OT Company

Η αποτύπωση της πορείας του ανθρώπου, μέσω της εικόνας και της μουσικής, από τη δυσκολία και το βάρος της μοναχικότητας προς τη ροή και την ισορροπία που φέρνει η αλληλοϋποστήριξη και το μοίρασμα. Η παράσταση χτίζει μια ξεκάθαρη αφηγηματική καμπύλη: από τη βαρύτητα, την ακινησία και την απομόνωση, προς τη ροή, τη σύνδεση και την ισορροπία. Η αφήγηση αυτή δεν μένει μόνο στην ατομική διάσταση, αλλά ανοίγεται προς τη συνάντηση με τον Άλλο όπου η αμοιβαία υποστήριξη, η σύνδεση και το μοίρασμα λειτουργούν ως καταλύτες ισορροπίας, αρμονίας και ουσιαστικής ανθρώπινης ολοκλήρωσης.

Σύλληψη / χορογραφία: Ολύβια Θανάσουλα, πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Νίκος Σάλτας, Γιάννης Παναγιώτου, Μάριος Παπασημακόπουλος, σχεδιασμός φωτισμού: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου, ερμηνεία / δημιουργική συμμετοχή: Χριστίνα Παπαοικονόμου, Δωροθέα Μαυρομμάτη, Μαριεύη Λευκιμμιάτη

Ώρα έναρξης 23.00 / διάρκεια 14’

B-AL(L)ON-E

Θεόνη Περάκη, Δέσποινα Καρακατσάνη

Ένα ντουέτο που ξετυλίγεται σαν ένα μικρό ταξίδι από την ανεμελιά της παιδικότητας στη μοναξιά της ενηλικίωσης και πίσω πάλι στη χαρά του παιχνιδιού μέσα σ’ ένα τοπίο ψηφιακού θορύβου, που συχνά μας κάνει να ξεχνάμε την ανθρώπινη υπόστασή μας. Ένας μικρός φόρος τιμής στα μπαλόνια που θυμίζουν ότι το παιχνίδι είναι ίσως ο πιο απλός τρόπος να συναντηθούμε ξανά. Το να φουσκώνεις ένα μπαλόνι είναι μια μικρή πράξη επανάστασης. Σε προσκαλούμε στο πάρτι μπαλονιών μας. Θα έρθεις;

Σύλληψη / χορογραφία: Θεόνη Περάκη, μουσική επιμέλεια / σύνθεση: Βαγγέλης Διανέλλος, ερμηνεία /συνδημιουργία κινητικού υλικού: Δέσποινα Καρακατσάνη, Θεόνη Περάκη

Ώρα έναρξης 23.15 / διάρκεια 17’

Συντελεστές

Kαλλιτεχνική διεύθυνση: Τατιάνα Λύγαρη, υπεύθυνος καλλιτεχνικών ομάδων: Ευθύμης Χρήστου, φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου, video / μοντάζ: Γιώργος Χαρίσης, εικαστικό αφίσας: Μαύρα Γίδια, επικοινωνία: ArtsPR

Χώρος διεξαγωγής

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ. 10’ με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός

Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

Performances

Όλες οι performances παρουσιάζονται από 17/05 - 31/05/2026, 20:00-23:30 σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, καθημερινά και για ένα συνεχές 15νθήμερο.

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου.

Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της κάθε ημέρας, από τις 19:00, στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά άτομο / ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.

Πληροφορίες

Τηλ. Γραφείου Παραγωγής: 210 9237076

Τηλ. Θεάτρου: 210 5298922 & 6937604988

theater@totrenostorouf.gr