Στην Καλαμάτα ο Πρέσβης της Ισπανίας

Επίσημη επίσκεψη στην Μητρόπολη Μεσσηνίας πραγματοποίησε χθες το πρωί ο πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα, Jorge Domecq, στα πλαίσια διήμερης επίσκεψής του στην Καλαμάτα.

Τον κ. Domecq συνόδευε η επίτιμη πρόξενος της Ισπανίας στην Καλαμάτα Έλενα Φοίφα. Τον κ. πρέσβη και την κ. πρόξενο υποδέχθηκε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και στο πλαίσιο της συνάντησης, συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος των δυο Μεσογειακών χωρών.

Ο κ. Domecq δήλωσε ενθουσιασμένος από τη συνάντησή του με τον κ. Χρυσόστομο και εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει εκ νέου. Ο κ. Χρυσόστομος σε ανάμνηση της επίσκεψης προσέφερε στον κ. πρέσβη τον Τόμο “Χριστιανική Μεσσηνία” καθώς και τοπικά μεσσηνιακά προϊόντα και ο κ. πρέσβης δώρισε στον σεβασμιώτατο ένα φωτογραφικό λεύκωμα με θέματα από την Ισπανία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Ο πρέσβης της Ισπανίας στην Ελλάδα επισκέφθηκε και το δημαρχείο Καλαμάτας και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη συνάντηση που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, ο δήμαρχος ενημέρωσε τον πρέσβη, μεταξύ άλλων, για την Καλαμάτα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου.

Ο πρέσβης, τον οποίο συνόδευε η Έλενα Φοίφα, επίτιμη πρόξενος της Ισπανίας στην Καλαμάτα, εξέφρασε κολακευτικά σχόλια για την πόλη, μίλησε για θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία, ενώ και από τις δύο πλευρές εκφράσθηκε η πρόθεση εμβάθυνσης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

Τον πρέσβη της Ισπανίας υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα της Μεσσηνίας, με έμφαση στα έργα οδικής ασφάλειας, στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές και στις δράσεις τουριστικής προβολής που υλοποιεί η Περιφέρεια με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Ο κ. Αναστασόπουλος ενημέρωσε επίσης τον πρέσβη για μεγάλα έργα που προωθούνται από τα αρμόδια υπουργεία, όπως ο οδικός άξονας Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, η αναβάθμιση του αεροδρομίου και τα μεγάλα αρδευτικά έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, κυρίως στην ελαιοκομία, όπου καταγράφονται περιθώρια συνεργασίας με την Ισπανία. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η Μεσσηνία παράγει το 24% της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου, ενώ συνολικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτει το 40% της ετήσιας παραγωγής της χώρας.

Ο Ισπανός πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον και για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα, που θα παρακολουθεί την πορεία της κλιματικής αλλαγής και θα αξιοποιεί δεδομένα για την πρόληψη κινδύνων και την ευφυή γεωργία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα συνάντηση για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα του ελαιολάδου.