Καλαμάτα: Μήνυμα επαναλειτουργίας τρένου στην Πελοπόννησο στις τριήμερες εκδηλώσεις στον σιδηροδρομικό σταθμό

Το τρένο είναι ανάπτυξη και η Μεσσηνία πρέπει να διεκδικήσει πιο δυναμικά και με πίστη την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, σε προαστιακή βάση αρχικά και στη συνέχεια του μετρικού δικτύου στην Πελοπόννησο. Στην Ευρώπη το τρένο πάει παντού, αλλά στην Ελλάδα η κεντρική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι προβληματική και το τρένο καταργήθηκε στην Πελοπόννησο σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Αυτό είναι το συμπέρασμα και οι σημαντικές αναφορές κατά τη συζήτηση που οργανώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, το απόγευμα του Σαββάτου, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός» στην Καλαμάτα: Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη”.

Από τη συζήτηση “έλαμψε” με την απουσία του ο Δήμος Καλαμάτας, καθώς δεν παρέστη εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, ούτε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου που είχε οριστεί ως ομιλητής ή κάποιος αντικαταστάτης του.

Ο εκπρόσωπος της καλλιτεχνικής πλατφόρμας “Ορίζοντας Γεγονότων” Τζίμης Ευσταθίου, που συνδιοργάνωσε τις εκδηλώσεις, ενημέρωσε ότι το ταξίδι του “Επόμενου Σταθμού” θα συνεχιστεί στις 27 Ιουνίου στη Φιγαλεία, στις 3 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία, στις 31 Ιουλίου στο Κατάκολο και στη συνέχεια σε Λεχαινά, Πάτρα, Αίγιο και Καλάβρυτα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας Παναγιώτα Κουράκλη, η οποία παρουσίασε εισήγηση – εργασία μεταπτυχιακού της, με θέμα “Γραμμές που δεν πρέπει να σβηστούν από τους χάρτες: Μία πολιτιστική διαδρομή με την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου”.

Μίλησε για την αρχιτεκτονική αξία του σιδηροδρομικού δικτύου και ανέφερε ότι 79 σταθμοί στο δίκτυο της Πελοποννήσου έχουν κηρυχθεί μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς από το υπουργείο Πολιτισμού. Στάθηκε στη συστηματική προσπάθεια της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας κι επισήμανε τον στόχο της κήρυξης του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου με τα τοπία του σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο.

Συνεχίζοντας, παρουσίασε πρόταση ανάπτυξης πολιτιστικής διαδρομής σε τουριστικό αγαθό στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου (Μυκήνες, Ολυμπία, Αρχαία Μεσσήνη). Αναφέρθηκε σε προγράμματα – χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, στο ενδιαφέρον της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για ανακαίνιση και αξιοποίηση των σταθμών Πελοποννήσου και Λαρίσης στην Αθήνα και στην έκθεση από σταθμό σε σταθμό με προβολή και της προσφοράς του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ, με αφορμή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του δικτύου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις παρατήρησε ότι “το μέλλον είναι στον σιδηρόδρομο και μας το δείχνει η Ευρώπη” και μεταξύ άλλων, σημείωσε πως “παρά τα χρόνια εγκατάλειψης και τα χορτάρια που έχουν γίνει ζούγκλα, η γραμμή είναι σε άριστη κατάσταση. Στην Ελβετία το βασικό μέσο μεταφοράς είναι το μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο”

Επίσης, τάχθηκε κατά της δημιουργίας ποδηλατόδρομου στη σιδηροδρομική γραμμή, τονίζοντας ότι οι “συγκοινωνιακοί άξονες δεν τσιμεντώνονται”.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας, με αφορμή πρόσφατες εκδηλώσεις στον σταθμό της πόλης για το τρένο με τη συμμετοχή πολύ κόσμου, σημείωσε ότι “η Μεσσηνία διεκδικεί τον σιδηρόδρομο. Είναι σύγχρονη αναπτυξιακή ευρωπαϊκή πολιτική ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι στην καρδιά της πόλης”. Εκτίμησε ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του πάρκινγκ στην Καλαμάτα και στην ερημοποίηση της υπαίθρου, στην τουριστική ανάπτυξη και στη σύνδεση με τα χωριά.

Στάθηκε στο ομόφωνο ψήφισμα του Τοπικού Συμβουλίου για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, που είναι απαίτηση της κοινωνίας και τόνισε ότι “η Καλαμάτα ζητά να μη μείνει εκτός του μέλλοντός της”.

Ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας του Δήμου Αθηναίων Νίκος Χρυσόγελος ανέφερε πως “υπάρχει η δυναμική στην κοινωνία για να επανέλθει το τρένο” κι

επέκρινε το γεγονός ότι όλα τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης δίνονται για τους αυτοκινητόδρομους. Εκτίμησε ότι “ήταν αναμενόμενο το δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς δεν καταφέραμε να έχουμε ολοκληρωμένη γραμμή” κι επισήμανε: “Υποδομές 5 δις. στην Πελοπόννησο απαξιώνονται. Δεν υπάρχει τεχνολογικό και οικονομικό πρόβλημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, έλλειψη πολιτικού ενδιαφέροντος και δέσμευσης υπάρχει. Το τρένο πάει παντού στην Ευρώπη και μεις δεν έχουμε τρένο Καλαμάτα – Αθήνα”. Ακόμα, προέτρεψε “να πιέσουμε να υπάρχει η δέσμευση το τρένο να επανέλθει. Να πάμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή για τις μεταφορές και τον τουρισμό”.

Ο Κώστας Γενιδούνιας πρόεδρος ΠEΠE, μέλος διοίκησης / Εκτελεστικής Eπιτροπής ΓΣEE, παρατήρησε ότι “ο σιδηρόδρομος είναι το μεγαλύτερο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης” και σημείωσε πως “όταν τα κινήματα συναντώνται και οι κάτοικοι αγωνίζονται, μπορεί να φέρουν ένα αποτέλεσμα, να επανεκκινήσει το τρένο χωρίς καλικάντζαρους”.

Τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας προαστιακού μέχρι το Διαβολίτσι και δήλωσε ότι “σε οποιαδήποτε πρόσκληση θα είμαστε παρόντες και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε εγχειρήματα”.

Ο Βασίλης Zαβογιάννης, γενικός γραμματέας Σωματείου Hellenic Train, μέλος προεδρείου ΠOΣ, ανέφερε ότι “το τρένο το χρειαζόμαστε για πολλούς λόγους” και διευκρίνισε πως “θα βοηθήσει να βγουν οι πολίτες έξω από την Καλαμάτα, να πέσουν τα ενοίκια και θα συμβάλει στο θέμα του πάρκινγκ”. Εξέφρασε αντίδρασή του που “δεν εκπονήθηκε σοβαρό σχέδιο για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου” και ζήτησε “ο σιδηρόδρομος να είναι στην προμετωπίδα ενός νέου σχεδίου ανάπτυξης”. Εκτίμησε πως “θα βοηθήσει και στις μεταφορές εμπορευμάτων” και τόνισε: “Τα συμφέροντα που δεν θέλουν το τρένο, είναι πολύ μεγάλα. Τα Τέμπη ήταν μια κατάληξη όλων αυτών των πολιτικών, αλλά και μετά τα Τέμπη δεν άλλαξαν πολλά. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί πιστεύουμε το τρένο. Να το ζητήσουν πιο έντονα οι Καλαματιανοί, προαστιακό κι έπειτα και το μετρικό δίκτυο”.

Σε παρέμβασή του ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Γιώργος Καλατζής εξέφρασε την απογοήτευσή του, αναφέροντας ότι “δεν ενδιαφέρει την Hellenic Train ο σιδηρόδρομος στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο” και προέτρεψε “ο Δήμος να αναλάβει πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου”.

Παρεμβάσεις έκαναν, ακόμα: Ο εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ “Ετεροτοπία” Σταύρος Κάρτσωνας, επισημαίνοντας ότι “το τρένο είναι το πιο προσβάσιμο δημόσιο μέσο μεταφοράς. Να το στηρίξει η τοπική κοινωνία πέρα από επικοινωνιακές φιέστες”, ο ηλικιωμένος συνταξιούχος σιδηροδρομικός Δημήτρης Σπυράκης, ο τελευταίος τεχνίτης ατμαμαξών στα μηχανοστάσια Πειραιά και Καλαμάτας και ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Γιάννης Πουλόπουλος.