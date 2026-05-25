Δήμος Καλαμάτας: Οφειλή 32 χιλ. ευρώ για τη μελέτη στη Μπιρμπίτα

Ποσό 32.347,83 ευρώ οφείλει ο Δήμος Καλαμάτας σε μελετητική ομάδα, για τις μελέτες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης ρομά στην Μπιρμπίτα, σύμφωνα και με δικαστική απόφαση - διαταγή.

Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει αν θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει σε άσκηση ανακοπής κατά της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, “διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσσηνίας (κεντρική έδρα Καλαμάτας), διατάσσει τον Δήμο Καλαμάτας να καταβάλλει στους αιτούντες το ποσό των ευρώ 32.347,83 ευρώ, και δη το ποσό των 5.633,17 ευρώ στον Νικόλαο Κουτρουμπή, το ποσό των 2.427,42 ευρώ στην εταιρεία KION ARCHITECTS A.E.

Αρχιτεκτονικών Μελετών & Εργων και το ποσό των 24.287,24 ευρώ στην Ευαγγελία-Μαρία Καραχάλιου, νομιμοτόκως από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, πλέον ποσού ευρώ 860 για δικαστικά έξοδα”.

Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου απάντησε εγγράφως στη Νομική Υπηρεσία ότι “η Υπηρεσία μας, δεν δύναται να προχωρήσει σε ενταλματοποίηση και πληρωμή των εξής τιμολογίων: του υπ’ αρ. ΤΠΥ0000003/02-12-2025 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εκδοθέν από τον κ. Νικόλαο Κουτρουμπή, ποσού 5.633,17 (συμπ/νου ΦΠΑ), του υπ’ αρ. ΤΠΥ 26/03-12-2025 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εκδοθέν από την κ. Καραχάλιου Ευαγγελία-Μαρία, ποσού 24.287,24€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και του υπ’ αρ. 619/04-12-2025 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εκδοθέν από την KION ARCHITECTS Α.Ε. Αρχιτεκτονικές Μελέτες, ποσού 2.427,42 € (συμπ/νου ΦΠΑ), συνολικό ποσό: 32.347,83€ (συμπ/νου ΦΠΑ), διότι η δαπάνη στερείται νομιμότητας και κανονικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014”.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι η απόφαση του δημάρχου στις 30 Απριλίου 2024 “περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2024, κατά παράβαση του άρθρου 66 «Ανάληψη υποχρεώσεων» του ν. 4270/2014”.

Ακόμα, καταγράφεται ότι ο μελετητής υπέβαλε στις 9 Δεκεμβρίου 2025, αίτηση για την εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου (της μελέτης), “χωρίς να έχει προηγηθεί Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2025, κατά παράβαση του άρθρου 66 «Ανάληψη υποχρεώσεων» του ν. 4270/2014”.

Η Νομική Υπηρεσία συμβουλεύει τη Δημοτική Επιτροπή ότι “επειδή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, διαμορφώνω τη γνώμη ότι, για την ανάθεση της μελέτης υπεγράφη σύμβαση μεταξύ των Δήμου Καλαμάτας και Νικολάου Κουτρουμπή, δια τους αιτούντες, εκδόθηκε απόφαση δημάρχου

παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης, ακολούθως δε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβίβασε στην Δ/Ο, τον 1ο Λογαριασμό (τελικό) της μελέτης με φάκελλο στοιχείων και ενημέρωσε σχετικά τον ανάδοχο, ως λόγος ανακοπής δύναται να προβληθεί βασίμως και παραδεκτώς, η αμφισβήτηση της δικαιοδοτικής αρμοδιότητας του εκδόσαντος τη διαταγή πληρωμής δικαστηρίου, της δημοσίας άνω συμβάσεως ρητά διεπομένης από τον ν. 4412/2016”.

Γ.Σ.