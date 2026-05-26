Καλαμάτα: Προαιρετικό κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων του Αγίου Πνεύματος

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί επίσημη υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η σύσταση για προαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων γίνεται με γνώμονα την τήρηση των τοπικών εθιμικών παραδόσεων, αλλά και την ανάγκη ξεκούρασης των εργαζομένων στο λιανεμπόριο. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους καταναλωτές και τους επισκέπτες της Καλαμάτας να μεριμνήσουν εγκαίρως για τις αγορές τους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο μεγάλο μέρος των εμπορικών καταστημάτων να παραμείνει κλειστό. «Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τον σεβασμό στην παράδοση της περιοχής μας, προτείνουμε τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν προαιρετικά κλειστά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Διοίκησης του Συλλόγου.