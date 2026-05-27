Η Ελένη Φουρέιρα τον Ιούλιο στην Καλαμάτα

Η Ελένη Φουρέιρα «ντύνει» το φετινό καλοκαίρι με τις πιο hybrid συναυλίες, χαρίζοντας στο κοινό συναρπαστικές στιγμές και, στο πλαίσιο της περιοδείας της, έρχεται στην Καλαμάτα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 μ.μ., στο γήπεδο του Μεσσηνιακού.

Η κορυφαία pop star, που ποτέ δεν επαναπαύεται και πάντα προσφέρει κάτι καινούργιο και μοντέρνο καλλιτεχνικά, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα σε ένα tour με την ιδιαίτερη αισθητική της, σε παραγωγή της Panik Live Productions, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου album «Hybrid» και τα συναρπαστικά live της που έχουν γίνει σημείο αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα. Τα εισιτήρια προπωλούνται μέσω more.com.