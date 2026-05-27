Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο συνδυάζουν εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη δημιουργική δουλειά καθηγητών και σπουδαστών του Ωδείου, αλλά και τη διαρκή εξωστρέφεια του ΔΩΚ προς το κοινό της πόλης.

Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Black Box του Μεγάρου Χορού με τη συναυλία μουσικής δωματίου «Διάλογοι για 4 & 5». Καθηγητές του Ωδείου συμπράττουν με τον πιανίστα Λουκά Γεώργα και τη βιολοντσελίστα Βαρβάρα Τσότρα, παρουσιάζοντας το περίφημο «Αμερικανικό» Κουαρτέτο Εγχόρδων του Antonín Dvořák καθώς και το Κουιντέτο για πιάνο σε ντο ελάσσονα του Alexander Borodin, ένα έργο σπάνια παρουσιαζόμενο στο ευρύ κοινό.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου, η σκηνή παραδίδεται στη jazz με τη συναυλία «Jazz στο Ωδείο», που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη σχολή Jazzart. Θα παρουσιαστούν τα προγράμματα διπλωματικών συναυλιών της τραγουδίστριας Σοφίας Μπράιλα και του κιθαρίστα Σωτήρη Χούτου, με ρεπερτόριο που καλύπτει διαφορετικά είδη και εποχές της jazz μουσικής. Συμμετέχουν επίσης οι Αρίωνας Γυφτάκης, Στέφανος Μεθενίτης και Gabriele Milozzi, ενώ τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Σύλβιος Σύρρος.

Στις 19 και 20 Ιουνίου, στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελική συναυλία του Ωδείου με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 σπουδαστών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μουσικά σύνολα βιολιών, εγχόρδων, φλάουτων, κιθαρών, παλαιάς μουσικής και μουσικής δωματίου, καθώς και τις χορωδίες του Ωδείου, την Παιδική και τη Νεανική Χορωδία. Πρόκειται για την κορυφαία ετήσια παρουσίαση της συλλογικής δουλειάς που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει η παράσταση της τάξης Μελοδραματικής, που θα παρουσιαστεί την 1η και 2α Ιουλίου στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής. Η φετινή παραγωγή είναι αφιερωμένη στην κωμική οπερέτα «Δάφνις και Χλόη» του Jacques Offenbach, βασισμένη στο γνωστό βουκολικό έργο του αρχαίου Έλληνα συγγραφέα Λόγγος. Το έργο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1860, συνδυάζει σατιρική διάθεση, ρομαντισμό και κωμικές ανατροπές, μέσα από την ιστορία των δύο αθώων νέων που έρχονται αντιμέτωποι με τον θεό Πάνα και τις Βακχίδες. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, την κίνηση η Λίλλυ Τριαντάρη και στο πιάνο συνοδεύει ο Στάθης Γυφτάκης. Συμμετέχουν μαθήτριες της τάξης Μελοδραματικής και δύο προσκεκλημένοι τραγουδιστές.

Παράλληλα, από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας διοργανώνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και την ΑΜΚΕ Music Days σεμινάριο λυρικής ερμηνείας και υποκριτικής για λυρικούς τραγουδιστές. Το αυτοχρηματοδοτούμενο τετραήμερο σεμινάριο πραγματοποιείται έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας και θα διδάξουν η σοπράνο Χριστίνα Γιαννακοπούλου, η πιανίστα Μαρία Παπαπετροπούλου και ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Αδάμ.

Στο μεταξύ, το Ωδείο προετοιμάζεται ήδη για τη συμμετοχή του στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χορωδιών Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Στο διαγωνιστικό μέρος θα λάβουν μέρος η Νεανική Χορωδία και το γυναικείο φωνητικό σύνολο «Μελίφωνο», ενώ η Παιδική Χορωδία θα συμμετάσχει στις παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου, Στάθης Γυφτάκης, σημείωσε ότι στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν 38 χορωδίες από 14 διαφορετικές χώρες, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις σημαντικές διακρίσεις μαθητών του Ωδείου σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Όπως ανέφερε, το επίπεδο σπουδών έχει ανέβει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, χάρη και στη δυναμική παρουσία των καθηγητών που διατηρούν ενεργή καλλιτεχνική δράση και λειτουργούν ως πρότυπα για τους νεότερους μουσικούς.

