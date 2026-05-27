Θετικός απολογισμός του AdventureWEEK Peloponnese 2026

Η διοργάνωση, που ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου, φιλοξένησε επαγγελματίες του τουρισμού, tour operators, δημοσιογράφους και content creators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική ταυτότητα της περιοχής μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εμπειριών.

Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου προγράμματος, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν εμβληματικούς αλλά και λιγότερο γνωστούς προορισμούς της Πελοποννήσου, συνδυάζοντας υπαίθριες δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία και τοπικές παραδόσεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε πεζοπορικές και ορεινές διαδρομές, rafting, kayaking, ποδηλασία, ιππασία και ψάρεμα, καθώς και ξεναγήσεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως οι Μυκήνες, η Επίδαυρος, ο Μυστράς, το Παλαμήδι, το Νιόκαστρο και ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικά workshops με κεραμική, ψηφιδωτά και υφαντική, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις γαστρονομικές εμπειρίες και στην κουλτούρα του ελαιολάδου, στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της Πελοποννήσου.

Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης φιλοξενήθηκε στη Σπάρτη και τον Μυστρά, όπου πραγματοποιήθηκε marketplace και networking event με τη συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 930 επαγγελματικές συναντήσεις, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες και διεθνείς συνέργειες στον τουρισμό.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε και συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του δημάρχου Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλου, του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνου Μιχελόγγονα και της εκπροσώπου της Adventure Travel Trade Association, Maureen Seelley. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων υπογραμμίστηκε η σημασία της διοργάνωσης για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Πελοποννήσου και την ανάπτυξη του experiential και adventure tourism στην Ελλάδα.

Το επίσημο closing dinner πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της Πελοποννήσου με την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του ελαιολάδου.

Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι το AdventureWEEK ανέδειξε τη δυναμική του βιωματικού τουρισμού και επιβεβαίωσε τη δυνατότητα της Πελοποννήσου να προσφέρει ποιοτικές και πολυθεματικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.