Επετειακές εκδηλώσεις στην Πάτρα για τη μάχη του Μανιακίου

Επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη μάχη του Μανιακίου και τον μεσσήνιο εθνεγέρτη Γρηγόριο Δικαίο Παπαφλέσσα πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «ο Παπαφλέσσας».

Μετά το πέρας της ιεράς ακολουθίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Παπαφλέσσα και των συναγωνιστών του και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον οδοντίατρο και διευθυντή ΕΣΥ στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΓΝΠ Γιώργο Μουτούση.

Ακολούθησε τρισάγιο στην ομώνυμη πλατεία και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα.

Στεφάνι κατέθεσαν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Χαράλαμπος Μπονάνος, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη, ο οδοντίατρος Γιώργος Μουτούσης, ο Α’ αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας και πρόεδρος Αποστράτων Αστυνομικών Αχαΐας Κωνσταντίνος Βοργιάς, ο αντιναύαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Μποϊλές και η πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών «ο Παπαφλέσσας» Πηνελόπη Λαμπούση.

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσαν ακόμα ο πρώην προϊστάμενος Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κλειτορολευκασίων Πάτρας Αργύρης Αγγελόπουλος και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Χρήστος Τσιλιμέκης, ενώ την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας Χρήστος Λαμπρόπουλος.