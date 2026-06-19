ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις ύψους 1.750.000 ευρώ σε πέντε στοχευμένους άξονες πολιτικής

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την παροχή αιγίδας και την έγκριση επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 1.750.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026».

Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε πέντε στοχευμένους άξονες πολιτικής: Ψηφιακές δράσεις, καθολικής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, δράσεις Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλογών, δράσεις στο χώρο του Βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας, δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και design.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» ενισχύει σταθερά, τα τελευταία χρόνια, τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων, που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυφωνίας, η προαγωγή της καινοτομίας, η στήριξη της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση των δομών και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ελλάδα" αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο πολιτιστικής πολιτικής, το οποίο ενισχύει τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα από τις επιχορηγήσεις αυτές στηρίζουμε φορείς και πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση των πολιτών στον σύγχρονο πολιτισμό, ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και πολυφωνικού πολιτιστικού οικοσυστήματος. Η ανταπόκριση των πολιτιστικών φορέων στις προσκλήσεις του Υπουργείου επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δημιουργική δυναμική που αναπτύσσεται, σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στις δράσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, προωθούν την καθολική προσβασιμότητα και ενισχύουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε σταθερές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού, επενδύοντας σε δημιουργικές δράσεις που παράγουν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και αναδεικνύουν το δημιουργικό δυναμικό της Ελλάδας, εντός και εκτός συνόρων».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε: «Για μια ακόμη χρονιά, παρουσιάζουμε τον πρώτο κύκλο αποτελεσμάτων των προσκλήσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα», που η Υπουργός Λίνα Μενδώνη δημιούργησε και στηρίζει με συνέπεια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που, με διαφάνεια και μεθοδικότητα, ανοίγει ουσιαστικούς δρόμους για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και δημιουργικών πρωτοβουλιών, με διαυγή τρόπο, σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, στα πεδία που παρουσιάζουμε σήμερα, το πρόγραμμα καθιστά εφικτή την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία μέσα από τον πολιτισμό -- χωρίς αποκλεισμούς ηλικίας, προέλευσης ή αναπηρίας. Το δικαίωμα στον πολιτισμό αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό, που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε και να ενισχύουμε».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν εκατοντάδες προτάσεις από όλη την Ελλάδα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από πέντε επιτροπές εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου και ειδικούς, κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα και αντικειμενικά κριτήρια. Συνολικά εγκρίθηκαν 257 προτάσεις από πολιτιστικούς φορείς, στους οποίους κατανέμεται το ποσό των 1.750.000 ευρώ.

Στον τομέα των «Ψηφιακών δράσεων πολιτισμού», κατατέθηκαν 96 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 54, με το συνολικό ποσό προς επιχορήγηση να ανέρχεται στις 450.000 ευρώ. Τέσσερις προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά, μόνο ως προς την παροχή αιγίδας.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από τους:

* Δημήτριο Χαρίτο, Καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Διευθυντής του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

* Ρένια Παπαθανασίου, Υπεύθυνη Δημιουργικού Κόμβου (Creative Hub) στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας

* Αγιάτις Μπενάρδου, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), συνεργαζόμενη με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

* Νίκο Παπανάγνου, Δημοσιογράφο, Συνεργάτης στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων

* Αναστασία Γκάτζιου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις για την προώθηση της καθολικής προσβασιμόοτητας των Ατόμων με Αναπηρία στον Πολιτισμό», υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 53, με το συνολικό ποσό επιχορήγησης να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας έλαβαν 38 προτάσεις.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από τους:

* Δημήτριο Λογαρά, επιστημονικό στέλεχος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α. με Α.)

* Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου, Διοικήτρια και Πρόεδρος Δ.Σ. Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ)

* Δημήτριο Νικόλσκυ, Προϊστάμενο Τμήματος Ενίσχυσης Παιδιού με Αναπηρία, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

* Γεωργία Δρεμέτσικα, Συνεργάτιδα στο Γραφείο Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

* Νίκη-Μόνικα Τσιλιμπέρδη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του ΥΠΠΟ.

Στον τομέα των «Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλογών», υποβλήθηκαν 24 αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων και 14 αιτημάτων για παροχή αιγίδας. Εγκρίθηκαν 22 αιτήματα που επιχορηγούνται με το συνολικό ποσό των 150.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας έλαβαν και τα 14 αιτήματα.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας ήταν τα ακόλουθα:

* Σπυρίδων Μάκκας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ., ως συντονιστής

* Θούλη Μισιρλόγλου, ιστορικός τέχνης, Καλλιτεχνική Δ/ντρια του MoMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Συλλογές ΜΜΣΤ και ΚΜΣΤ

* Ευτυχία (Έφη) Αγαθονίκου, ιστορικός τέχνης, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου

* Σταματία (Τέτη) Χατζηνικολάου, Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠ.ΠΟ, Γραμματέας ΔΣ ICOM EUROPE, τ. Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος ICOM

* Μαρία Τσαντσάνογλου, ιστορικός τέχνης, Καλλιτεχνική Δ/ντρια του MoMus - Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη.

Στον τομέα Δράσεις στον χώρο του Βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας, εξετάστηκαν λεπτομερώς τα αιτήματα 86 φορέων. Εγκρίθηκαν 43 αιτήματα που επιχορηγούνται με το συνολικό ποσό των 350.000 ευρώ. Την παροχή αιγίδας έλαβαν 25 προτάσεις.

Την ομάδα εργασίας, απάρτιζαν τα εξής μέλη:

* Αναστασία Βενετούλη, Συγγραφέας, Πρόεδρος του PEN GREECE

* Ευάγγελος Αυδίκος, Πεζογράφος, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

* Άννα Αφεντουλίδου, Συγγραφέας, Γενική Γραμματέας Εταιρείας Συγγραφέων

* Δέσποινα Παπαγιαννοπούλου, Υπεύθυνη Εκδόσεων ΕΛΙΒΙΠ

* Αθανασία Παπαθανασίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων του ΥΠΠΟ.

Στον τομέα εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και design, υποβλήθηκαν συνολικά 90 αιτήματα. Η ομάδα εργασίας ενέκρινε την επιχορήγηση 85 φορέων με συνολικό ποσό 500.000 ευρώ, καθώς και 48 αιτήματα παροχής αιγίδας.

Η αξιολόγηση έγινε από επιτροπή αποτελούμενη από τους:

* Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Εικαστικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας

* Ιωάννα Γραμματοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης

* Μηνάς Μαυρικάκης, Εικαστικός

* Αντώνιος Κούρκουλος, Διευθυντής ART ATHINA και Διευθυντής Παραγωγής NEON

* Σπυρίδων Μάκκας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟ, ως συντονιστής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ