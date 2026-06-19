Διήμερο παράδοσης από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογος Κυπαρισσίας

Ένα ξεχωριστό διήμερο παράδοσης συνδιοργανώνει ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.) με τον Δήμο Τριφυλίας σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στις 9 ώρα το βράδυ στη κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας.

Σήμερα Παρασκευή «Ξενιτεμένο μου πουλί...»

Μια βραδιά αφιερωμένη στη ξενιτιά. Στα όνειρα που ταξίδεψαν μακριά, στα δάκρυα του αποχωρισμού, στις ελπίδες που ρίζωσαν σε ξένους τόπους, αλλά και στην αόρατη κλωστή που ενώνει πάντα τον άνθρωπο με την πατρίδα του.

Στον χώρο θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη ξενιτιά από το Εικαστικό Εργαστήρι του ΜΕΣΚ.

Σάββατο 20 Ιουνίου «Χοροπατήματα από τη Θράκη ως την Κρήτη»

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα των χορών, των τραγουδιών και των παραδόσεων. Από τα ακριτικά μονοπάτια της Θράκης μέχρι τα περήφανα βήματα της Κρήτης, οι ήχοι και οι χοροί του τόπου μας γίνονται γέφυρα που ενώνει ανθρώπους, μνήμες και πολιτισμούς.

Συμμετέχουν: Μ.Ε.Σ.Κ. , Σύλλογος Αθλητικού και Κοινωνικού Χορού Καλαμάτας «Ξένια» , Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου Πατρών, Πολιτιστικός - Λαογραφικός Όμιλος «Δρώμενα» Κρέστενα. Συμμετέχει επίσης η Ομάδα Latin του ΜΕΣΚ.

Κ.Μπ.