“ΑΡΧΕΛΩΝ”: Καθαρισμός στην παραλία ωοτοκίας στο Καλό Νερό

Ο καθαρισμός θα γίνει αυτή τη Παρασκευή 5 του μηνός στις 6 ώρα το απόγευμα και προσκαλεί τον κόσμο της περιοχής να συμμετέχει. Σημείο συνάντησης είναι ο Σταθμός Ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στο Καλό Νερό (Μπροστά από το ξενοδοχείο Messina Resort). Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά τονίζει.

Σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση αναφέρει :«Δες την παραλία όχι μόνο ως έναν χώρο για κολύμπι και χαλάρωση για τους ανθρώπους, αλλά και σαν ένα ευαίσθητο οικοσύστημα όπου η φύση και ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρξουν με σεβασμό. Σκέψου ότι στα περίπου 100 χιλιόμετρα παραλιών που παρακολουθεί ο ΑΡΧΕΛΩΝ στην Ελλάδα, λειτουργεί αδιάκοπα όλο το καλοκαίρι ένα φυσικό μαιευτήριο για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta.

Οι θηλυκές χελώνες επιστρέφουν στους κρίσιμους αυτούς χώρους αναπαραγωγής για να γεννήσουν τα αυγά τους στην άμμο, ενώ λίγους μήνες μετά, τα νεογέννητα χελωνάκια ξεκινούν ένα από τα πιο δύσκολα ταξίδια στη φύση: την πορεία τους προς τη θάλασσα. Ο τρόπος που παρεμβαίνουμε για να απομακρύνουμε από την παραλία τα σκουπίδια, μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο για την επόμενη γενιά των χελωνών.

Οι οδηγίες που δίνει εδώ και χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ στις δημοτικές αρχές και στις παραλιακές επιχειρήσεις για τον καθαρισμό των παραλιών ωοτοκίας επιβεβαιώνονται και από τον πρόσφατο Συνοπτικό Οδηγό Καλών Πρακτικών Καθαρισμού Τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας που εξέδωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ο αρμόδιος φορέας για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.

Δες παρακάτω τους απλούς αλλά κρίσιμους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται:

Η κρίσιμη περίοδος: Από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, οι χελώνες βγαίνουν στην ακτή για να γεννήσουν και τα μικρά χελωνάκια ξεπροβάλλουν από τις φωλιές και κάνουν το πρώτο τους ταξίδι προς το κύμα. Σε αυτό το διάστημα, η παρέμβασή μας πρέπει να είναι ελάχιστη.

Καθαρισμός μόνο με το χέρι: Ξέχνα τα βαριά μηχανήματα και τις τσουγκράνες που οργώνουν την ακτή. Ο σωστός καθαρισμός γίνεται αποκλειστικά με το χέρι. Γιατί όχι μηχανήματα; Η άμμος κρύβει φωλιές. Ένα βαρύ όχημα μπορεί να καταστρέψει τα αυγά ή να συμπιέσει την άμμο τόσο πολύ, που τα χελωνάκια να παγιδευτούν και να μην μπορούν να βγουν στην επιφάνεια.

Προσοχή στα ίχνη: Ακόμα και το απλό «χτένισμα» της άμμου σβήνει τα σημάδια που βοηθούν τον ΑΡΧΕΛΩΝ να εντοπίσει και να προστατέψει τις φωλιές.

Τα «ξερά φύκια» είναι η ασπίδα της ακτής: Αυτό που συχνά νομίζουμε ότι είναι βρωμιά είναι στην πραγματικότητα οι θημώνες της Ποσειδωνίας, ένας φυσικός θησαυρός. Βοηθούν στη συγκράτηση της άμμου και στην προστασία από τη διάβρωση. Η απομάκρυνσή τους με μηχανικό τρόπο αφαιρεί ουσιαστικά ένα κομμάτι της φυσικής άμυνας της παραλίας.

Όχι αποτσίγαρα και σκουπίδια στις ακτές: Με απλές, σωστές πρακτικές μπορούμε να έχουμε καθαρές παραλίες για όλους και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε ότι η φύση συνεχίζει τον κύκλο της χωρίς εμπόδια.

Βρίσκεσαι στην δυτική Πελοπόννησο; Ανάλαβε δράση»!

Κ.Μπ.