Καλαμάτα: Τηλεφώνημα για βόμβα στην καπνοβιομηχανία "Καρέλια" - Εκκενώθηκε το εργοστάσιο

Την εκκένωση των εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας "Καρέλια" στην Καλαμάτα διέταξε η Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας.

Το τηλεφώνημα έγινε γύρω στις 9:15 απόψε το βράδυ και άμεσα στην καπνοβιομηχανία βρέθηκε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με εκπαιδευμένο σκύλο για να ερευνήσουν διεξοδικά τους χώρους του εργοστασίου.

Να σημειωθεί ότι τα 50 περίπου άτομα που εργάζονταν εκείνη την ώρα στα τμήματα της καπνοβιομηχανίας διατάχθηκαν να βγουν έξω από το εργοστάσιο μέχρι να διαπιστωθεί εάν τελικά πρόκειται για φάρσα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει προ ετών, ή εάν όντως υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.