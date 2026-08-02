ΗΠΑ: Πυρά μέσα σε εστιατόριο στο Άινταχο - Τρεις νεκροί

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχτηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολζ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο κ. Χιξ στον Τύπο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολζ, ο Τζος Πάλμερ, δήλωσε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αλλά δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει αν ο δράστης συμπεριλαμβανόταν στον απολογισμό αυτόν.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει κάποιον, που μοιάζει νεαρός, να κρατά τουφέκι εφόδου μπροστά σε εστιατόριο In-N-Out.

Άλλο βίντεο εικονίζει πάνω από δέκα ανθρώπους να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι από το κατάστημα.

Η Τουίν Φολζ, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ