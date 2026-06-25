Διαμαρτυρία ομογενή για αδικαιολόγητη γραφειοκρατία

Ο ομογενής από τις ΗΠΑ Βαγγέλης Δασκαρόλης έφθασε μέχρι τα γραφεία της “Ε”, για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη εξυπηρέτησης και την αδικαιολόγητη γραφειοκρατία που συνάντησε.

Ειδικότερα, όπως μας ανέφερε, ήρθε για 2 εβδομάδες και το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έφθασε στην Καλαμάτα από τις ΗΠΑ, ήταν να ανταλλάξει τα δολάρια που είχε, με ευρώ που θα χρειαζόταν. Ομως, διαμαρτυρήθηκε πως “στην Τράπεζα της Ελλάδος μου ζήτησαν να κλείσω ραντεβού μετά από 5 ημέρες”. Σε τράπεζα που πήγε στη συνέχεια για να εξυπηρετηθεί, όπου είχε λογαριασμό (βιβλιάριο), του είπαν πως πρέπει να έχει και κάρτα.

Και ο άνθρωπος αναρωτήθηκε με θυμό: Τι γίνεται με τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, από χώρες που δεν έχουν ευρώ (Αγγλία, Κίνα, ΗΠΑ κλπ.). Και μας τόνισε ότι έχει πάει σε αρκετές χώρες του κόσμου, υπανάπτυκτες μάλιστα, που δεν είχε τέτοια προβλήματα.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι με τέτοιες γραφειοκρατικές και προβληματικές διαδικασίες είναι σαν μη θέλει η πατρίδα μας, να την επισκέπτονται οι ομογενείς.

Γ.Σ.