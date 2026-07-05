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Κυριακή, 05 Ιουλίου 2026 15:38

Καλοκαιρινή εκδήλωση στην Οινοποιία Ψαρούλη

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Καλοκαιρινή εκδήλωση στην Οινοποιία Ψαρούλη

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Η Οινοποιία Ψαρούλη διοργανώνει το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 8 μ.μ., μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εκδήλωση αφιερωμένη στο κρασί, τη μεσσηνιακή γαστρονομία και τη μουσική.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου και να ενημερωθούν για τα στάδια της οινοποίησης μέσα από οργανωμένη ξενάγηση. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν γευστικές δοκιμές επιλεγμένων ετικετών του οινοποιείου, οι οποίες θα συνοδεύονται από αυθεντικά μεσσηνιακά προϊόντα. Τη βραδιά θα πλαισιώσει ζωντανή μουσική από το συγκρότημα ON/OFF. Απαιτείται κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: psarouliswines.gr και 6936926861.

Κατηγορία Κοινωνία
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