Στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων ο «Πλάτανος του Βασιλιά Μενελάου»

Στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης εντάχθηκε ο «Πλάτανος του Βασιλιά Μενελάου» στις Καρυές Λακωνίας, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πλέον το δίκτυο της Πελοποννήσου αριθμεί 71 μνημειακά δέντρα, ύστερα από την πρόταση και τον πλήρη φάκελο ιστορικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης που υπέβαλε ο ερευνητής Παναγιώτης Λαλούσης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται από το 2021, έχοντας ξεκινήσει υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας υπέβαλε στις 30 Ιουνίου 2026 δελτίο υποψηφιότητας στο ΥΠΠΟ για την ένταξη του Δικτύου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας ως «Καλή Πρακτική Διαφύλαξης» σύμφωνα με την σχετική σύμβαση της UNESCO.

Zωντανό μνημείο της φύσης

και της αρχαίας παράδοσης

Οπως ενημερώνει το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας “στον προαύλιο χώρο του ναού διατηρούνται μέχρι σήμερα τρεις επιβλητικοί πλάτανοι, ενώ στην ίδια ιστορική συστάδα υπήρχε παλαιότερα και τέταρτος, ο οποίος με την πάροδο των χρόνων νεκρώθηκε. Οι υπεραιωνόβιοι αυτοί πλάτανοι, σύμφωνα με τη μακραίωνη τοπική παράδοση, αποτελούν ζωντανή σύνδεση με τον μυθικό βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαο και την εκστρατεία της Τροίας, συνιστώντας ένα μοναδικό ζωντανό σύμβολο της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Καρυών.

Ο πλάτανος που εντάσσεται στο δίκτυο είναι ο μεγαλύτερος και γηραιότερος της συστάδας, με περίμετρο βάσης κορμού 12,10 μέτρα, ανάπτυγμα κόμης 31 μέτρα και εντυπωσιακή εσωτερική κοιλότητα διαμέτρου 3,40 μέτρων, ενώ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημειακά δέντρα της Ελλάδας.

Η παράδοση για τον «Πλάτανο του Μενελάου» συνδέεται επίσης με τη γραπτή

μαρτυρία του αρχαίου περιηγητή Παυσανία, ο οποίος αναφέρεται στην περιοχή, στον πλάτανο και στην παρακείμενη πηγή «Μενελαΐδα».

Στις Καρυές διατηρείται μέχρι σήμερα ένα μοναδικό ιστορικό και φυσικό σύνολο, όπου συνυπάρχουν αρμονικά ο μνημειακός πλάτανος, η ιστορική

πηγή και ο ναός που οικοδομήθηκε πάνω στα θεμέλια του αρχαίου Ιερού της Καρυάτιδος Αρτέμιδος, διατηρώντας αδιάλειπτους τους δεσμούς του τόπου με την ιστορική του μνήμη μέσα στους αιώνες.

Ο Πλάτανος ως μάρτυρας της

ιστορίας των Αγωνιστών του 1821

Πέρα όμως από την αρχαία παράδοση, ο πλάτανος συνδέεται άμεσα και με τη νεότερη ιστορία και ιδιαίτερα με την Ελληνική Επανάσταση. Οι Καρυές, γνωστές κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως Αράχοβα, αποτέλεσαν σημαντικό στρατηγικό πέρασμα μεταξύ Λακωνίας και Αρκαδίας, ενώ οι οπλαρχηγοί των Καρυών τελούσαν υπό τις διαταγές του Λάκωνα στρατηγού

Παναγιώτη Γιατράκου και του Επισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου.

Στην περιοχή κινήθηκε επανειλημμένα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος αξιοποίησε τον Πάρνωνα ως ασφαλές ορμητήριο και χώρο συγκέντρωσης των δυνάμεών του. Στα α πομνημονεύματά του καταγράφει τις κινήσεις του στον Πάρνωνα, αναφερόμενος στις Καρυές (Αράχοβα) ως σημείο παρουσίας και

δράσης των επαναστατικών σωμάτων. Οι Καρυές συνδέονται επίσης με τη δράση του θρυλικού καπετάν Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, του «δασκάλου της κλεφτουριάς», ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επαναστατική παράδοση του Πάρνωνα. Παράλληλα, εξέχουσα υπήρξε η συμβολή των αδελφών Λαμπρίδη από τις Καρυές, οι οποίοι μέσα από την πνευματική τους δράση και τη συμμετοχή τους στη Φιλική Εταιρεία συνέβαλαν στην προετοιμασία του Αγώνα.

200 χρόνια από την καταστροφική

επιδρομή του Ιμπραήμ στις Καρυές

Η ένταξη του ιστορικού δέντρου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από τις επιδρομές του Ιμπραήμ Πασά στις Καρυές. Στις 12 Μαΐου 1826 το χωριό λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, πολλοί κάτοικοι σφαγιάστηκαν, ενώ δεκάδες γυναίκες και παιδιά οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους οι

ελληνικές δυνάμεις αντεπιτέθηκαν στην περιοχή, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στον στρατό του Ιμπραήμ και απελευθερώνοντας αιχμαλώτους.

Οι υπεραιωνόβιοι πλάτανοι του ναού υπήρξαν σιωπηλοί μάρτυρες αυτών των γεγονότων, καθώς «είδαν» και «αφουγκράστηκαν» τους επαναστάτες να ονειρεύονται μια ελεύθερη χώρα, έζησαν την αντάρα των μαχών και «άκουσαν» την καμπάνα της Αγίας Παρασκευής να ηχεί το χαρμόσυνο μήνυμα της ελευθερίας από τον τουρκικό ζυγό, ενώ κάτω από τη σκιά τους οι κάτοικοι των Καρυών γιόρτασαν την ανεξαρτησία τους.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από τα γεγονότα του 1826, το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάρτης, τη Δημοτική Κοινότητα Καρυών και τους αρμόδιους φορείς, σχεδιάζει ειδική επετειακή εκδήλωση, όπου θα πραγματοποιηθεί η σήμανση του «Πλάτανου του Μενελάου» με το επίσημο σήμα του δικτύου, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί από την ομογενή ζωγράφο Joanna Kordos.

Η σήμανση του μνημειακού πλατάνου θα αποτελέσει μια συμβολική πράξη σεβασμού, προστασίας και ανάδειξης ενός μοναδικού φυσικού και ιστορικού δέντρου. Η ένταξη του «Πλάτανου του Μενελάου» στο Δίκτυο αποτελεί σημαντική αναγνώριση της ιστορικής ταυτότητας των Καρυών, καθώς γεφυρώνει την αρχαία παράδοση, την Ελληνική Επανάσταση και τη σύγχρονη ανάγκη για την προστασία της φυσικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.