Μεσσηνία: Καταγγελία στη ΕΕΤΤ για ενοχλητικές κλήσεις

Αναλυτικά όσα όσα ανέφερε στην καταγγελία του:

"Θα ήθελα να σας υποβάλω καταγγελία σχετικά με επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις που δέχομαι στο κινητό μου τηλέφωνο.

Εδώ και αρκετές ημέρες δέχομαι καθημερινά 3 έως 4 κλήσεις από διαφορετικούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι διαφέρουν μόνο στα τελευταία ψηφία. Ενδεικτικά αναφέρω τους εξής αριθμούς:

693300103, 693300113, 693300115, 693300121, 693300123, 693300132, 693300134, 693300136 και 693300138.

Κάθε φορά που απαντώ στην κλήση λέγοντας «παρακαλώ», η κλήση τερματίζεται αμέσως, χωρίς να μιλήσει κανείς. Παρότι έχω αποκλείσει όλους αυτούς τους αριθμούς, συνεχίζω να δέχομαι κλήσεις από νέους αριθμούς της ίδιας σειράς.

Επικοινώνησα με τη Nova, καθώς υπήρχε η υποψία ότι οι αριθμοί ενδέχεται να ανήκουν στην ίδια ή σε συνεργάτη της. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να μου επιβεβαιώσουν αν οι συγκεκριμένοι αριθμοί σχετίζονται με την εταιρεία και μου συνέστησαν να απευθυνθώ αλλού.

Τις δύο πρώτες φορές μόνο απάντησα με τη λέξη παρακαλώ από το επόμενο νούμερο και μετά το κλείνω και τους μπλοκάρω. Αναγκάζομαι να βάζω το τηλέφωνό μου σε λειτουργία πτήσης όταν θέλω να ξεκουραστώ για να μην δέχομαι τέτοιες κλήσεις.

Παρακαλώ να εξετάσετε την υπόθεση, να διαπιστώσετε ποιος βρίσκεται πίσω από τις συγκεκριμένες κλήσεις και, εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας, να προβείτε στις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να σταματήσει αυτή η ενοχλητική πρακτική.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

Με εκτίμηση.

Κουραμπάς Γιάννης"