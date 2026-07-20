Μεσσηνία: Σοβαρό τροχαίο με ακρωτηριασμό 38χρονου στα Ρίκια Γαργαλιάνων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Φιλιατρών – Κορυφασίου, με έναν 38χρονο να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο χέρι του.

Ολα συνέβησαν λίγο μετά τις 4.30 το πρωί του Σαββάτου, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν από Μάραθο προς Τραγάνα, στα Ρίκια Γαργαλιάνων, ο 34χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με συνέπεια αυτό να εκτραπεί της πορείας του χτυπώντας αρχικά σε μαντρότοιχο και στη συνέχεια να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με τον συνοδηγό του οχήματος, ηλικίας 38 ετών από την Αθήνα να τραυματίζεται σοβαρά στο δεξί του χέρι, ενώ ο οδηγός από την Καλαμάτα δεν τραυματίστηκε.

Ο 38χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Δυστυχώς ο τραυματισμός του στο δεξί χέρι ήταν πολύ σοβαρός, με τους γιατρούς να προχωρούν στον ακρωτηριασμό του χεριού του.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ που υποβλήθηκε από τους αστυνομικούς.

Κ.Ηλ.