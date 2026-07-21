Όμορφη χορευτική βραδιά στο Πλατύ (βίντεο-φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία αρκετού κόσμου, πραγματοποιήθηκε στο Πλατύ, το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου, το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με τίτλο “Εκεί που ανθίζουν οι χοροί”, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού “Συνεργασία”.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ομάδες με χορευτές κάθε ηλικίας από το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρφαρών “Η Αναγέννηση”, τον Χορευτικό Ομιλο Μεγαλόπολης και τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Οι οργανωτές ευχαρίστησαν τους άλλους συλλόγους για τη συμμετοχή τους και τον κόσμο για την παρουσία και τη στήριξη και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την προσπάθεια και την οργάνωση του φεστιβάλ.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατέος Σπύρος Μαρούλης εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιτυχία της εκδήλωσης και το ζωντάνεμα του χωριού, ζήτησε το Φεστιβάλ να γίνει θεσμός και να οργανώνεται κάθε καλοκαίρι στο Πλατύ.

Η βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι και χορό, με τη συμμετοχή όλου του κόσμου.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.