Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Ιατρικών Επισκεπτών Νότιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζερβής. Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χειλάς. Γενικός γραμματέας Μάριος Δημάκης. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας Παναγιώτης Τσαλαμανδρής. Ταμίας Νίκος Μαλαπάνης. Μέλη Ιωάννης Σουγλέρης, Ηλίας Μαστορέας.
Νέα διοίκηση εξέλεξε ο Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Νότιας και Ανατολικής Πελοποννήσου.
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζερβής. Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χειλάς. Γενικός γραμματέας Μάριος Δημάκης. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας Παναγιώτης Τσαλαμανδρής. Ταμίας Νίκος Μαλαπάνης. Μέλη Ιωάννης Σουγλέρης, Ηλίας Μαστορέας.