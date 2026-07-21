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Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026 19:54

Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Ιατρικών Επισκεπτών Νότιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

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Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Ιατρικών Επισκεπτών Νότιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Navarino Agora

Νέα διοίκηση εξέλεξε ο Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Νότιας και Ανατολικής Πελοποννήσου.

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζερβής. Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Χειλάς. Γενικός γραμματέας Μάριος Δημάκης. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας Παναγιώτης Τσαλαμανδρής. Ταμίας Νίκος Μαλαπάνης. Μέλη Ιωάννης Σουγλέρης, Ηλίας Μαστορέας.

 

 

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